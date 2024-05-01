Правительство оптимизировало условия кредитования по программе "5-7-9%" и уменьшило ставки кредитов

По решению Кабинета министров были внесены значительные изменения в условия государственной программы "5-7-9%" для частичной компенсации процентных ставок, которые теперь колеблются между 23% и 30% годовых.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Замминистра экономики Украины Надежда Бигун заявила, что изменения позволят сосредоточить государственную поддержку на более высокоприоритетных инвестиционных проектах.

Документ предусматривает снижение максимальной или базовой ставки по "5-7-9" для кредитов на инвестиционные цели: для субъектов микропредпринимательства - UIRD (3 мес.) + 7 процентных пунктов (п.п.) (ранее - 11 п.п. .), малого предпринимательства –UIRD (3 мес.) + 5 п.п. (ранее – 9 п.п.), среднего предпринимательства – UIRD (3 мес.) + 4 п.п. (ранее – 7 п.п.).

"В условиях, когда Нацбанк постепенно уменьшает учетную ставку, оборотные средства становятся доступнее на рыночных условиях. Соответственно, правительство модернизирует программу "5-7-9%" таким образом, чтобы перефокусировать этот вид государственной поддержки на инвестиционное кредитование", - подчеркнула заместитель министра экономики Надежда Бигун.

Также снижена ставка для кредитов на финансирование оборотного капитала на 5 процентных пунктов - до уровня UIRD (3 месяца) + 4 п.п. Для стартапов снижение составило 4 п.п., новый размер ставки – UIRD (3 месяца) + 7 п.п. Заемщикам-ФОПам ставку уменьшили на 4 п.п., до уровня UIRD (12 месяцев) + 14 п.п.

Решение №473, принятое 30 апреля этого года, также предусматривает снижение максимальной суммы кредитования оборотного капитала до 5 миллионов гривен для предприятий, за исключением аграрных компаний.

В Минэкономики добавили, что это приведет к высвобождению 3 миллиардов гривен, которые теперь будут направлены на прямое кредитование бизнеса, что позволит сбалансировать прибыль банков до рыночного уровня и расширить доступность программы для предприятий, расширяющих свое производство.

Вдвое увеличен лимит на кредиты для производителей животноводческой отрасли

Кроме этого, правительство этим постановлением также вдвое увеличило лимит кредитования для животноводства до 150 миллионов гривен. При этом в начале апреля аграрии просили власти увеличить кредитный лимит для молочных ферм.

"Постановление правительства повышает кредитный лимит по программе "Доступные кредиты 5-7-9" для аграриев, занимающихся животноводством, с 90 млн грн до 150 млн грн. То есть, предприниматели в области животноводства смогут почти вдвое увеличить кредитный портфель. Это будет стимулировать развитие отрасли и будет способствовать восстановлению животноводства", - говорится в сообщении Минагрополитики.

Эти меры являются частью более широких усилий правительства по стимулированию экономического роста и выполнению обязательств перед международными партнерами, включая Международный валютный фонд.

Добавим, что по состоянию на начало апреля с начала полномасштабной войны украинские банки выдали 49940 доступных кредитов по программе "5-7-9%" на сумму 200,1 млрд грн. При этом 37 262 кредита на общую сумму 101,8 млрд грн были выданы государственными банками.

Источник фото: ua.depositphotos.com