Программа "5-7-9": государство задолжало банками миллиарды гривен компенсации

В связи с дефицитом бюджетных средств, за последние пять месяцев государство прекратило выплаты компенсаций банкам в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", что привело к накоплению долга в размере 7 млрд грн на начало года и он продолжает расти.

Об этом говорится в статье Forbes Ukraine.

В Национальном банке Forbes также подтвердили эту информацию. Согласно сведениям от директора департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашовой, общий долг составляет 7 млрд грн на начало года.

Эта ситуация привела программу к черте кризиса, поскольку по условиям "5-7-9" после 181 дня задержки (почти шесть месяцев) банки могут потребовать от заемщиков выплаты некомпенсированной разницы в процентах. Чтобы избежать этого, в феврале правительство расширило указанные сроки до девяти месяцев.

Однако Forbes пишет, что это не устраняет фундаментальную проблему программы "5-7-9", связанную с невозможностью государства покрыть все расходы, поэтому Минфин совместно с Минэкономики разрабатывает новый план переосмысления программы доступных кредитов.

Из-за отсутствия международной финансовой поддержки и вынужденной фокусации на приоритетных расходах в январе долг перед банками продолжает расти. В этой связи правительство планирует пересмотреть концепцию программы "5-7-9", с целью сосредоточения на конкретных секторах экономики.

За время военного положения в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки издали 46 240 ссуд на сумму 185,9 млрд грн.

Сколько кредитов выдано по программе

С начала 2023 года банки предоставили бизнесу 22 тысячи кредитов на общую сумму 80 млрд грн. С момента запуска программы в феврале 2020 года было выдано 74,7 тысячи кредитов на сумму 245 млрд грн.

Всего от старта программ в феврале 2020-го бизнес получил 81 062 кредита на 275,5 млрд грн.

По состоянию на конец октября программу поддерживали 45 банков, при этом наибольшее количество кредитов выдавали такие банки как "Приватбанк" (34,2 тыс.), "Ощадбанк" (10,9 тыс.) и "Райффайзен Банк Аваль" (5,4 тыс.). .).

Кабинет министров существенно усовершенствовал. механизмы государственной поддержки бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

5-7-9: условия программы

"Доступные кредиты 5-7-9%" – это программа, запущенная в феврале 2020 года и предназначенная для поддержки малых и средних предприятий, получающих до 50 млн грн прибыли в год.

Эти средства можно потратить на:

покупку новых или подержанных средств на предприятии;

модернизацию имеющихся средств;

строительство, реконструкцию или ремонт в помещениях, где ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений);

пополнение оборотных средств до 25% стоимости инвестиционного проекта и на похожие цели.

Процентные ставки распределены следующим образом: