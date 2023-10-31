С начала 2023 года бизнес получил кредиты по программе "5-7-9%" на сумму 80 млрд гривен

С начала 2023 года банки предоставили бизнесу 22 тысячи кредитов на общую сумму 80 млрд. грн. С момента запуска программы в феврале 2020 года было выдано 74,7 тысячи кредитов на сумму 245 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство экономики.

За прошедшую неделю 454 предпринимателя получили кредиты в рамках правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на сумму 1,9 млрд грн.

Согласно сообщению, наибольший объем кредитов был взят на антикризисные цели – 60,2 млрд грн, а также на антивоенные цели – 54 млрд грн. Дополнительно было выдано 28 млрд грн на рефинансирование предыдущих кредитов, 37,9 млрд грн на пополнение оборотного капитала и 19,7 млрд грн на инвестиционные цели.

Отмечается, что аграрии получили 35,3 млрд. грн. кредитов для поддержки своей деятельности, а торговые компании взяли 4,6 млрд. грн. кредитов для пополнения оборотных средств.

По программе чаще всего кредитуются предприятия, действующие в сферах:

Сельского хозяйства (50%),

Торговли и производства (26%),

Промышленная переработка (14%).

Среди регионов лидерами по объемам заключенных кредитных соглашений Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и город Киев.

На сегодняшний день программу поддерживает 45 банков, при этом наибольшее количество кредитов выдавали такие банки как "Приватбанк" (34,2 тыс.), "Ощадбанк" (10,9 тыс.) и "Райффайзен Банк Аваль" (5,4 тыс.).

Заметим, что получение кредитов в большой сумме свидетельствует об активности предпринимателей и их вере в перспективы экономического развития в Украине. Это может помочь стимулировать развитие разных секторов экономики, создавая новые возможности для инвестиций и инноваций.

Добавим, Кабинет Министров существенно усовершенствовал механизмы государственной поддержки бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

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