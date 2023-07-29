Программу грантов на перерабатывающие предприятия расширили: особые условия – бизнесу на деоккупированных территориях

Кабинет министров расширил возможности грантовой программы для создания перерабатывающих предприятий. Как сообщают в Министерстве экономики, соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 июля.

Как подчеркнула первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, целью решения является создание условий для скорейшего возвращения людей в свои дома, усиление деловой активности на деоккупированных территориях и закладывание основ для их быстрого восстановления и дальнейшего развития.

Что нового в программе грантов на переработку

Теперь гранты будут выдаваться также предприятиям, работающим на территориях, на которых велись бои и для которых определена дата завершения боевых действий или временной оккупации.

Для получения грантов такими предприятиями предусмотрены более упрощенные условия: заявители для победы в конкурсе должны набрать при оценке заявлений от 20 до 50 баллов (для всех остальных показатель остается от 30 до 50 баллов). Кроме того, в случае равенства баллов гранты будут приоритетно предоставляться именно предприятиям, работающим на деоккупированных территориях.

Кроме того, важным новшеством является возможность компенсации за счет местных бюджетов или других заинтересованных сторон до 50% (на деоккупированных территориях – до 75%) средств, которые должны внести получатели грантов. Эта компенсация может производиться, в том числе, в рамках региональных или местных кредитных программ.

Одобрены и другие изменения в порядке предоставления грантов на создание или развитие перерабатывающих предприятий, в частности, теперь они будут выдаваться не только через Ощадбанк, но и через другие банки, в которых государство владеет более 50% акций. Это призвано сделать получение грантов более удобным для бизнеса.

Также будут действовать более жесткие требования к соответствию критериям заявителя (например, отсутствие налогового долга, информации о коррупционных действиях, мошенничестве и так далее) и к самому проекту (жизнеспособность бизнес-идеи; реалистичность бизнес-плана и так далее).

Кроме того, правительство установило четкие требования к размеру заработной платы работников, для которых создаются рабочие места, а также требование к заявителям-акционерным обществам представлять сведения о владельцах свыше 25% акций.

Установлен и запрет на выдачу грантов субъектам хозяйственной деятельности, где руководитель, учредитель или бенефициар является руководителем, учредителем или бенефициаром более пяти субъектов налогообложения.

Напомним, что программа для развития перерабатывающих предприятий является составной частью правительственного проекта помощи бизнесу "е-Работа". По условиям программы государство предоставляет гранты в размере до 50% стоимости проекта.

Предприниматели, получившие деньги, обязаны в течение трех лет уплатить налоги и ЕСВ в размере гранта и создать определенное количество рабочих мест в зависимости от полученной суммы гранта.

Источник фото: ua.depositphotos.com