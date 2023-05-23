Гранты на садоводство. Кабмин расширил список культур, на посадку которых можно получить средства

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень плодово-ягодных культур, на посадку которых можно получить грант по программе создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Таким образом правительство добавило в список шиповник и миндаль. При этом для миндаля определен отдельный перечень областей для посадок.

До этого государственные гранты распространялись на посадку следующих культур:

яблоня;

груша;

вишня;

черешня;

слива;

персик;

абрикос;

облепиха;

лещина большая (фундук) и лещина обыкновенная, грецкий орех;

голубика и черника;

малина;

смородина;

крыжовник;

ежевика;

смородина;

земляника садовая;

виноград.

Кроме того, теперь Кабмин установил, что бизнес, которому предоставили грант, должен подтвердить создание новых рабочих мест копией документов, представленных в органы Государственной налоговой службы. Речь идет о копии налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков; сумм удержанного налога, а также сумм начисленного единого взноса за последние отчетные периоды.

Также был определен перечень налогов и сборов для мониторинга и фиксации возврата бюджетных средств, которые потратил субъект хозяйствования.

Напомним, что летом 2022 года правительство Украины начало развитие грантовых программ для создания или развития тепличного хозяйства или развития садоводства, ягодничества и виноградарства.

С 1 января по 5 мая 2023 года 52 агропредприятия получили более 156 млн грн грантовой помощи. Эти бизнесы должны нанять 851 постоянных и 11 026 сезонных работников.