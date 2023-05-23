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Агро
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Гранты на садоводство. Кабмин расширил список культур, на посадку которых можно получить средства

Кабмин, правительство
Заседание Кабинета министров Украины. Фото: пресс-служба правительства

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень плодово-ягодных культур, на посадку которых можно получить грант по программе создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Таким образом правительство добавило в список шиповник и миндаль. При этом для миндаля определен отдельный перечень областей для посадок.

До этого государственные гранты распространялись на посадку следующих культур:

  • яблоня;
  • груша;
  • вишня;
  • черешня;
  • слива;
  • персик;
  • абрикос;
  • облепиха;
  • лещина большая (фундук) и лещина обыкновенная, грецкий орех;
  • голубика и черника;
  • малина;
  • смородина;
  • крыжовник;
  • ежевика;
  • смородина;
  • земляника садовая;
  • виноград.

Кроме того, теперь Кабмин установил, что бизнес, которому предоставили грант, должен подтвердить создание новых рабочих мест копией документов, представленных в органы Государственной налоговой службы. Речь идет о копии налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков; сумм удержанного налога, а также сумм начисленного единого взноса за последние отчетные периоды.

Также был определен перечень налогов и сборов для мониторинга и фиксации возврата бюджетных средств, которые потратил субъект хозяйствования.

Напомним, что летом 2022 года правительство Украины начало развитие грантовых программ для создания или развития тепличного хозяйства или развития садоводства, ягодничества и виноградарства.

С 1 января по 5 мая 2023 года 52 агропредприятия получили более 156 млн грн грантовой помощи. Эти бизнесы должны нанять 851 постоянных и 11 026 сезонных работников.

Автор:
Артем Ющенко