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Гранты на садоводство. Кабмин расширил список культур, на посадку которых можно получить средства
Кабинет министров Украины внес изменения в перечень плодово-ягодных культур, на посадку которых можно получить грант по программе создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Таким образом правительство добавило в список шиповник и миндаль. При этом для миндаля определен отдельный перечень областей для посадок.
До этого государственные гранты распространялись на посадку следующих культур:
- яблоня;
- груша;
- вишня;
- черешня;
- слива;
- персик;
- абрикос;
- облепиха;
- лещина большая (фундук) и лещина обыкновенная, грецкий орех;
- голубика и черника;
- малина;
- смородина;
- крыжовник;
- ежевика;
- смородина;
- земляника садовая;
- виноград.
Кроме того, теперь Кабмин установил, что бизнес, которому предоставили грант, должен подтвердить создание новых рабочих мест копией документов, представленных в органы Государственной налоговой службы. Речь идет о копии налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков; сумм удержанного налога, а также сумм начисленного единого взноса за последние отчетные периоды.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также был определен перечень налогов и сборов для мониторинга и фиксации возврата бюджетных средств, которые потратил субъект хозяйствования.
Напомним, что летом 2022 года правительство Украины начало развитие грантовых программ для создания или развития тепличного хозяйства или развития садоводства, ягодничества и виноградарства.
С 1 января по 5 мая 2023 года 52 агропредприятия получили более 156 млн грн грантовой помощи. Эти бизнесы должны нанять 851 постоянных и 11 026 сезонных работников.