Гранты на теплицы и сады: Как получить деньги на собственное дело от государственного банка

Согласно данным Министерства цифровой трансформации, за последний год украинцы открыли через "Дія" 140 тысяч бизнесов. На начало апреля 2023 года количество зарегистрированных ФЛП составляет почти 2 миллиона, а компаний - более 1,2 миллиона.

Сегодня государство всячески поощряет бизнес не останавливаться и продолжать работать на благо Украины в условиях войны. Ярким примером является запуск грантовых программ для начала бизнеса, развития предпринимательства и обучения.

Одной из самых масштабных стала государственная грантовая программа "єРобота", стартовавшая 1 июля 2022 года и направленная на активизацию предпринимательской деятельности и стимулирование создания рабочих мест. В этом году на программу предусмотрено 1,8 миллиарда гривен.

Проект состоит из 6 разных программ: гранты на любой микробизнес; гранты на расширение или создание предприятий в области переработки; гранты на посадку садов; гранты на строительство новых теплиц; гранты для стартапов в IT; гранты для обучения в сфере информационных технологий.

По состоянию на 4 мая 103 агропредприятия получили около 485 млн гривен правительственной грантовой помощи на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства .

7 миллионов на теплицу – это реально

Согласно программе, грант на теплицу могут получить ФЛП и юридические лица, имеющие землю или право пользования ею на 7 лет. Государство компенсирует до 70% стоимости постройки теплицы площадью до 2,4 га. На строительство отводится год.

Кроме того, гранты предоставляются на строительство одной модульной теплицы, ориентировочной площадью 2 гектара (от 0,4 до 2,4 га), в соответствии с типовым проектом.

Получатели грантов обязуются создать не менее 14 рабочих мест на 1 га модульных теплиц. Гранты предоставляются при софинансировании с получателем в таком соотношении: для первой 1000 заявок: не более 70 % стоимости проекта строительства модульной теплицы — путем грантов, не менее 30 % — средствами получателя (собственных или кредитных).

Собственный сад за 10 миллионов

По этой программе предусмотрено, что аграриям будет предоставляться от 140 000 до 400 тысяч грн на 1 га садов, но для этого нужно иметь землю площадью от 1 до 25 га или в аренде на 7 лет.

Государство софинансирует закладку сада совместно с предпринимателем (планируется поддержать создание 10 тыс. га садов). Предоставляется грант в размере 70% стоимости проекта, 30% - средства получателя.

Как оформить заявку

Чтобы получить средства, нужно подать заявление и бизнес-план своего проекта через сайт "Дія". В случае получения положительного решения о выделении гранта, у заявителя есть 5 дней, чтобы заключить с уполномоченным банком договор оферты и открыть счет. А дальше в течение 30 дней отнести на счет свою долю финансирования.

Субъект хозяйствования сможет сразу свободно пользоваться этими средствами, оплачивая все счета, связанные с проектом.

Если заявитель получил отказ в выделении гранта, он может устранить все недостатки и подать заявку повторно через «Дію».

Успешные проекты Эксима

Укрэксимбанк с декабря 2022 присоединился к грантовым программам. На сегодняшний день в Банке на разных стадиях находится 8 заявок от бизнеса. Кроме того, уже два аграрных хозяйства, которые занимаются садоводством, ягодничеством и виноградарством, получили 6,5 млн гривен грантовой помощи .

250 тысяч гривен на фундук. В филиал Банка в городе Днепр обратился предприниматель, которому Минагрополитики согласовало заявку на грант в размере 250 тысяч гривен на создание насаждений орехоплодных культур (фундука) в Днепропетровской области.

6,2 миллиона на чернику. Винницкий филиал Укрэксимбанка реализовал проект по предоставлению гранта для создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства. Получателем гранта в сумме 6,2 млн грн стало фермерское хозяйство. Проект предусматривает создание ягодных насаждений (черники канадской) на площади 18 га в Литинском районе Винницкой области.

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