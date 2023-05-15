Гранти на теплиці та сади: Як отримати гроші на власну справу від державного банку

Згідно із даними Міністерства цифрової трансформації, за останній рік українці відкрили через "Дію" 140 тисяч бізнесів. На початок квітня 2023 року кількість зареєстрованих ФОПів складає майже 2 мільйони, а компаній — понад 1,2 мільйони.

Сьогодні держава всіляко заохочує бізнес не зупинятися та продовжувати працювати на благо України в умовах війни. Яскравим прикладом є запуск грантових програми для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання.

Однією із наймасштабніших стала державна грантова програма "єРобота", що стартувала 1 липня 2022 року та спрямована на активізацію підприємницької діяльності та стимулювання створення робочих місць. Цьогоріч на програму передбачено 1,8 мільярда гривень.

Проєкт складається із 6 різних програм: гранти на будь-який мікробізнес; гранти на розширення чи створення підприємств у сфері переробки; гранти на посадку садів; гранти на будівництво нових теплиць; гранти для стартапів у IT; гранти на навчання у сфері інформаційних технологій.

Станом на 4 травня 103 агропідприємства отримали близько 485 млн гривень урядової грантової допомоги на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства і тепличного господарства.

7 мільйонів на теплицю — це реально

Згідно із програмою, грант на теплицю можуть отримати ФОПи та юридичні особи, які мають землю або право користування нею на 7 років. Держава компенсує до 70% вартості побудови теплиці площею до 2,4 га. На будівництво відводиться рік.

Крім того, гранти надаються на будівництво однієї модульної теплиці, орієнтовною площею 2 гектари (від 0,4 до 2,4 га), відповідно до типового проєкту.

Отримувачі грантів зобов’язуються створити не менше 14 робочих місць на 1 га модульних теплиць. Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем у такому співвідношенні: для першої 1000 заявок: не більше 70 % вартості проєкту будівництва модульної теплиці — шляхом грантів, не менше 30 % — коштами отримувача (власних або кредитних).

Власний сад за 10 мільйонів

За цією програмою передбачено, що аграріям надаватиметься від 140 000 до 400 тисяч грн на 1 га садів, але для цього потрібно мати землю площею від 1 до 25 га власну чи в оренді на 7 років.

Держава співфінансує закладку саду спільно з підприємцем (планується підтримати створення 10 тис. га. садів). Надається грант у розмірі 70 % від вартості проєкту, 30 % – кошти отримувача.

Як оформити заявку

Щоб отримати кошти потрібно подати заяву та бізнес-план свого проєкту через сайт "Дія". У разі отримання позитивного рішення про виділення гранту, заявник має 5 днів, щоб укласти з уповноваженим банком договір оферти та відкрити рахунок. А далі протягом 30 днів зарахувати на рахунок свою частку фінансування.

Суб’єкт господарювання зможе одразу ж вільно користуватися цими коштами, оплачуючи всі рахунки, пов’язані з проєктом.

Якщо заявник отримав відмову у виділенні гранту, він має змогу усунути всі недоліки та подати заявку повторно через «Дію».

Успішні проєкти Ексіму

Укрексімбанк з грудня 2022 року приєднався до грантових програм. На сьогодні в Банку на різних стадіях перебуває 8 заявок від бізнесу. Крім того, вже два аграрні господарства, які займаються садівництвом, ягідництвом та виноградарством, отримали 6,5 млн гривень грантової допомоги.

250 тисяч гривень на фундук. До філії Банку у місті Дніпро звернувся підприємець, якому Мінагрополітики погодило заявку на грант у розмірі 250 тисяч гривень на створення насаджень горіхоплідних культур (фундука) у Дніпропетровській області.

6,2 мільйона на чорниці. Вінницька філія Укрексімбанку реалізувала проєкт з надання гранту для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. Отримувачем гранту в сумі 6,2 млн грн стало фермерське господарство. Проєкт передбачає створення ягідних насаджень (чорниці канадської) на площі 18 га у Літинському районі Вінницької області.

Фото: ua.depositphotos.com