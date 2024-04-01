С начала войны предприниматели получили около 50 тыс кредитов более чем на 200 млрд грн

С начала полномасштабной войны украинские банки выдали 49 940 доступных кредитов по программе "5-7-9%" на сумму 200,1 млрд грн. При этом 37 262 кредита на общую сумму 101,8 млрд грн были выданы государственными банками.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщило Министерство финансов.

По состоянию на 1 апреля текущего года распределение кредитов было следующим:

Инвестиционные проекты получили финансирование в размере 16,07 млрд. грн.;

В поддержку оборотного капитала было направлено 56,52 млрд грн;

Сельскохозяйственные товаропроизводители воспользовались кредитами в сумме 36,97 млрд грн;

Для переработки сельскохозяйственной продукции было выделено 11,56 млрд. грн.;

На реализацию антивоенных мер было предоставлено 57,44 млрд грн;

В регионах с высоким военным риском было осуществлено кредитование на 8,49 млрд. грн.

Всего за время действия программы общая сумма выданных кредитов по программе "5-7-9%" достигла 289,7 млрд грн, что составляет 84 762 отдельных кредитов. При этом только за прошлую неделю было выдано 682 кредита на сумму 2,6 млрд грн.

За три месяца 2024 года программой воспользовались 5798 предпринимателей и получили кредиты на сумму 22,8 млрд грн. Из них – 11,4 млрд гривен профинансировали государственные банки.

В Минфине напоминают, что в конце 2023 правительство Украины внесло изменения в порядки предоставления государственной финансовой поддержки в рамках программы "5-7-9%", целью которых стало расширение возможностей для предпринимателей получать государственную помощь.

Прежде всего, были сняты ограничения на получение поддержки для определенных категорий предприятий, пострадавших от боевых действий. Кроме того, в рамках договоренностей с Международным валютным фондом Программа "5-7-9%" будет теперь сосредотачиваться исключительно на микро-, малых и средних предприятиях.

Также в конце прошлого года состоялся официальный запуск новой программы "Доступный факторинг", призванной обеспечить микро-, малый и средний бизнес необходимым оборотным капиталом.

Государство задолжало банками миллиарды гривен компенсации

В связи с дефицитом бюджетных средств, за последние пять месяцев государство прекратило выплаты компенсаций банкам в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", что привело к накоплению долга.

Общая сумма долга в начале этого года достигла 7 миллиардов гривен, а поскольку сумма перечисленного первого транша составила 1,6 миллиарда гривен, то есть государство погасило почти 23% долга.

28 февраля правительство Украины перечислило банкам, участвующим в государственной программе кредитования "5-7-9%", долю задолженности по программе компенсации процентных ставок в размере 1,6 млрд грн.

Источник фото: ua.depositphotos.com