- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
С начала войны предприниматели получили около 50 тыс кредитов более чем на 200 млрд грн
С начала полномасштабной войны украинские банки выдали 49 940 доступных кредитов по программе "5-7-9%" на сумму 200,1 млрд грн. При этом 37 262 кредита на общую сумму 101,8 млрд грн были выданы государственными банками.
Об этом сообщило Министерство финансов.
По состоянию на 1 апреля текущего года распределение кредитов было следующим:
- Инвестиционные проекты получили финансирование в размере 16,07 млрд. грн.;
- В поддержку оборотного капитала было направлено 56,52 млрд грн;
- Сельскохозяйственные товаропроизводители воспользовались кредитами в сумме 36,97 млрд грн;
- Для переработки сельскохозяйственной продукции было выделено 11,56 млрд. грн.;
- На реализацию антивоенных мер было предоставлено 57,44 млрд грн;
- В регионах с высоким военным риском было осуществлено кредитование на 8,49 млрд. грн.
Всего за время действия программы общая сумма выданных кредитов по программе "5-7-9%" достигла 289,7 млрд грн, что составляет 84 762 отдельных кредитов. При этом только за прошлую неделю было выдано 682 кредита на сумму 2,6 млрд грн.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
За три месяца 2024 года программой воспользовались 5798 предпринимателей и получили кредиты на сумму 22,8 млрд грн. Из них – 11,4 млрд гривен профинансировали государственные банки.
В Минфине напоминают, что в конце 2023 правительство Украины внесло изменения в порядки предоставления государственной финансовой поддержки в рамках программы "5-7-9%", целью которых стало расширение возможностей для предпринимателей получать государственную помощь.
Прежде всего, были сняты ограничения на получение поддержки для определенных категорий предприятий, пострадавших от боевых действий. Кроме того, в рамках договоренностей с Международным валютным фондом Программа "5-7-9%" будет теперь сосредотачиваться исключительно на микро-, малых и средних предприятиях.
Также в конце прошлого года состоялся официальный запуск новой программы "Доступный факторинг", призванной обеспечить микро-, малый и средний бизнес необходимым оборотным капиталом.
Государство задолжало банками миллиарды гривен компенсации
В связи с дефицитом бюджетных средств, за последние пять месяцев государство прекратило выплаты компенсаций банкам в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", что привело к накоплению долга.
Общая сумма долга в начале этого года достигла 7 миллиардов гривен, а поскольку сумма перечисленного первого транша составила 1,6 миллиарда гривен, то есть государство погасило почти 23% долга.
28 февраля правительство Украины перечислило банкам, участвующим в государственной программе кредитования "5-7-9%", долю задолженности по программе компенсации процентных ставок в размере 1,6 млрд грн.
Источник фото: ua.depositphotos.com