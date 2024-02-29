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Банки
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Правительство погасило четвертую часть задолженности перед банками-участниками программы "5-7-9"

Правительство погасило четвертую часть задолженности перед банками-участниками программы "5-7-9"
Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

28 февраля правительство Украины перечислило банкам, участвующим в государственной программе кредитования "5-7-9%", долю задолженности по программе компенсации процентных ставок в размере 1,6 млрд грн.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Свириденко отметила, что средства были перечислены из госбюджета в Фонд развития предпринимательства, а затем поступили в банки. В ближайшие дни планируется перечисление еще одного транша, но его сумму называть не стала.

"Вчера государство перечислило первый транш в этом году в размере 1,6 млрд грн. Средства отправили из бюджета в Фонд развития предпринимательства, а сегодня их получили банки", – написала Свириденко.

По ее словам, в этом году в государственном бюджете на компенсацию процентных ставок для бизнеса по программе "5-7-9%" предусмотрено 18 миллиардов гривен, что на 2 миллиарда больше, чем в прошлом.

Свириденко добавила, что в 2023 году по этой программе выдано около 24 тысяч кредитов.

Государство задолжало банками миллиарды гривен компенсации

В связи с дефицитом бюджетных средств, за последние пять месяцев государство прекратило выплаты компенсаций банкам в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", что привело к накоплению долга.

Общая сумма долга в начале этого года достигла 7 миллиардов гривен, а поскольку сумма перечисленного первого транша составила 1,6 миллиарда гривен, то есть государство погасило почти 23% долга.

Отметим, что такая ситуация привела программу к черте кризиса, поскольку по условиям "5-7-9" после 181 дня задержки (почти шесть месяцев) банки могут потребовать от заемщиков выплаты некомпенсированной разницы в процентах. Чтобы избежать этого, в феврале правительство расширило указанные сроки до девяти месяцев.

Однако это не устраняет фундаментальную проблему программы "5-7-9", которая связана с невозможностью государства покрыть все расходы, поэтому Минфин совместно с Минэкономики разрабатывает новый план переосмысления программы доступных кредитов.

Из-за отсутствия международной финансовой поддержки и вынужденной фокусации на приоритетных расходах в январе долг перед банками продолжает расти. В этой связи правительство планирует пересмотреть концепцию программы "5-7-9", с целью сосредоточения на конкретных секторах экономики.

Напомним, с начала 2023 года банки предоставили бизнесу   22 тысячи кредитов на общую сумму 80 млрд грн. С момента запуска программы в феврале 2020 года было выдано 74,7 тысячи кредитов на сумму 245 млрд грн.

Всего от старта программ в феврале 2020-го бизнес получил 81 062 кредита на 275,5 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко