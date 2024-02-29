Уряд погасив четверту частину заборгованості перед банками-учасникам програми "5-7-9"

28 лютого уряд України перерахував банкам, які беруть участь у державній програмі кредитування "5-7-9%", частку заборгованості за програмою компенсації відсоткових ставок у розмірі 1,6 млрд грн.

Про це повідомила перша віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Свириденко зазначила, що кошти були перераховані з держбюджету до Фонду розвитку підприємництва, а відтак надійшли до банків. Найближчими днями планується перерахування ще одного траншу, але його суму називати не стала.

"Вчора держава перерахувала перший транш в цьому році в розмірі 1,6 млрд грн. Кошти відправили з бюджету у Фонд розвитку підприємництва, а сьогодні їх отримали банки", - написала Свириденко.

За її словами, цього року у державному бюджеті на компенсацію відсоткових ставок для бізнесу за програмою "5–7–9%" передбачено 18 мільярдів гривень, що на 2 мільярди більше, ніж торік.

Свириденко додала, що у 2023 році за цією програмою видано майже 24 тисячі кредитів.

Держава заборгувала банками мільярди гривень компенсації

У зв'язку з дефіцитом бюджетних коштів, протягом останніх п'яти місяців держава припинила виплати компенсацій банкам в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", що призвело до накопичення боргу.

Загальна сума боргу на початку цього року досягла 7 мільярдів гривень, а оскільки сума переказаного першого траншу склала 1,6 мільярда гривень, тобто держава погасила майже 23 % боргу.

Зазначимо, що така ситуація привела програму до межі кризи, оскільки за умовами "5-7-9" після 181 дня затримки (майже шість місяців) банки можуть зажадати від позичальників виплати некомпенсованої різниці в процентах. Щоб уникнути цього, у лютому уряд розширив вказані терміни до дев'яти місяців.

Проте це не усуває фундаментальну проблему програми "5-7-9", яка пов'язана з неможливістю держави покрити всі витрати, тому Мінфін спільно з Мінекономіки розробляють новий план переосмислення програми доступних кредитів.

Через відсутність міжнародної фінансової підтримки і вимушену фокусацію на пріоритетних витратах у січні, борг перед банками продовжує зростати. У зв'язку з цим уряд планує переглянути концепцію програми "5-7-9", з метою зосередження на конкретних секторах економіки.

Нагадаємо, з початку 2023 року банки надали бізнесу 22 тисячі кредитів на загальну суму 80 млрд грн. З моменту запуску програми в лютому 2020 року було видано 74,7 тисяч кредитів на суму 245 млрд грн.

Загалом від старту програм у лютому 2020-го бізнес отримав 81 062 кредити на 275,5 млрд грн.