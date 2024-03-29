Украина получила $1,5 млрд займа под гарантии Японии и Великобритании

Украина получила 1,5 млрд долларов займа в поддержку политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что финансирование состоит из гарантии правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine) в размере 984 млн долларов и гарантии Великобритании на сумму 516 млн долларов.

В общий фонд государственного бюджета поступило 1,4 млрд долларов. С целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины Программой предусмотрена капитализация процентов с японских средств на сумму 99,54 млн долларов.

"Эффективная работа правительства, вместе со своевременной поддержкой от партнеров, позволяют нам поддерживать стабильность финансовой системы, даже в условиях полномасштабной агрессии и ежедневного террора со стороны РФ. Благодарен Японии, Великобритании и команде Всемирного банка, стоящим с Украиной бок о бок от февраля 2022 года. Привлеченное финансирование будет направлено для поддержки ключевых приоритетов госбюджета", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Предпосылкой получения транша стало выполнение Украиной необходимых 8 требований по программе, в частности, гармонизация таможенного и налогового законодательства Украины к нормам ЕС, улучшение фискальной политики и регулирование рынков капитала, обеспечение прозрачности и подотчетности в системе электронных закупок.

Напомним, перед этим 26 марта Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине финансовой поддержки в размере 1,5 миллиарда долларов. Этот займ станет весомым вкладом в обеспечение макрофинансовой стабильности страны.

О проекте DPL

Проект DPL представляет собой стратегическую инициативу, целью которой является поддержка Украины в проведении комплексных реформ. Финансирование происходит через единый транш в государственный бюджет, основанный на достижениях конкретных задач до момента подписания соглашения.

Основные сферы реформ охватывают улучшение в сфере корпоративного управления, поощрение развития возобновляемой энергетики, внедрение аграрных расписок как нового финансового инструмента для фермеров, а также укрепление финансового сектора путем расширения доступа предприятий к кредитам по программе "Доступные кредиты 5-7-9".

Другие важные аспекты включают интеграцию опыта ЕС в сфере таможенного и налогового регулирования в национальное законодательство, усовершенствование фискальной политики, регулирование финансовых рынков, а также повышение уровня прозрачности и ответственности в системе электронных закупок.

Деньги в обмен на реформы

Для получения этого займа Всемирный банк настаивал на подписании нескольких законов. Два из них – речь идет о законах о реформе корпоративного управления (№ 5593-д) и об электронных аграрных расписках (№ 9266) были без проблем приняты и подписаны президентом Зеленским.

А вот третий касался регулирования и надзора на рынках капитала, и скандал вокруг него мог аннулировать предыдущие достижения Украины.

Закон был принят 22 февраля, однако глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов обратился к президенту Украины с просьбой применить право вето с правками к тексту.

НКЦБФР не устраивало то, что нельзя повысить зарплаты за счет оптимизации количества сотрудников при сохранении общего бюджета органа на уровне 2022 года и формулировки по поводу конфликта интересов и возможности родственников сотрудников регулятора работать на рынке.

Однако, 24 марта Владимир Зеленский все же подписал закон о регулировании и надзоре на рынках капитала и организованных товарных рынках (№3585-IX, известный как законопроект №5865).