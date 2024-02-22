Рада приняла закон об электронных аграрных расписках, о котором просил бизнес

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №9266 о введении электронных аграрных расписок.

Об этом идет речь на официальном сайте Верховной Рады.

Соответствующий законопроект был поддержан 263 депутатами, против - 8, воздержались от голосования двое, а не голосовали - 53. Отметим, что согласно результатам поименного голосования "против" проголосовали представители партии "Батькивщина".

Напомним, в Украине аграрные расписки были введены с принятием закона "Об аграрных расписках", который был принят Верховной Радой 06 ноября 2012 года и вступил в силу в марте 2013 года. С этого времени в Украине начался процесс активного внедрения аграрных расписок с целью обеспечения привлечения дополнительного финансирования в отечественный аграрный сектор.

Как говорится в пояснительной записке, принятый законопроект внедряет электронные аграрные расписки как неэмиссионные ценные бумаги в электронной форме. При этом он не упраздняет закон об аграрных расписках, а вводит новый финансовый инструмент кредитования сельскохозяйственного производства.

Законопроектом определены следующие задачи:

Расширение круга субъектов, имеющих право выдавать электронные аграрные расписки по сравнению с традиционными (бумажными);

Предоставление возможности совершения сделок относительно электронных аграрных расписок с использованием квалифицированной электронной подписи участников правоотношений;

Упрощение порядка выдачи, обращения и прекращения электронных аграрных расписок;

Обеспечение обороноспособности электронных аграрных расписок через механизмы рынка капитала, в частности, регулируемые рынки;

Расширить по сравнению с традиционными бумажными аграрными расписками возможных вариантов залога, в том числе предусмотреть возможность и правила залога живых животных и продуктов животного происхождения, продуктов их первичной переработки и, тем самым, создать условия для привлечения ресурсов в животноводческие хозяйства;

Создание правовых условий выдачи многолетних электронных аграрных расписок, выполнение по которым будет происходить частями;

Ужесточение гарантий прав кредиторов на случай принудительного исполнения путем автоматического обретения статуса исполнительного документа неисполненной или неполностью выполненной электронной аграрной распиской через специальные выписки из Реестра электронных аграрных расписок.

Бизнес уже давно просил Раду ускорить принятие законопроекта №9266

Напомним, ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" призвала профильные комитеты Верховной Рады как можно скорее согласовать ко второму чтению законопроект №9266 об электронных аграрных расписках, настаивая на необходимости его окончательного принятия еще до конца 2023 года. Это было необходимо для того, чтобы аграрные компании могли воспользоваться новым механизмом уже в следующем сезоне. Отсутствие достаточных финансовых ресурсов, в частности доступных кредитов, в УКАБ указывали как один из сдерживающих факторов для полной реализации аграрного потенциала Украины.

В то же время электронные аграрные расписки, как отмечали в ассоциации, позволили бы упростить доступ к финансовым и товарным ресурсам сельскохозяйственных товаропроизводителей, предоставив возможность использовать преимущества рынков капитала и депозитарной системы Украины, обеспечить привлечение средств в сельское хозяйство с иностранных рынков.