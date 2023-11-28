Американская торговая палата считает, что одобренные ВР законопроекты угрожают агроэкспорту

Законопроекты №10168-2 и №10169-2 о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины в части осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров, одобренных Верховной радой в первом чтении, создают угрозу экспорта аграрной продукции из Украины.

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Об этом сообщила американская торговая палата в Украине.

В их заявлении говорится, что такие инициативы могут повлечь за собой реальный риск прерывания экспорта аграрной продукции из Украины, поскольку ставят экспортеров в тяжелые условия и заставляют их проходить дискреционные налоговые и таможенные процедуры.

Хотя данные законопроекты продвигаются как мера по уменьшению нелегального экспорта аграрной продукции из Украины путем установления определенных критериев для экспортеров, а также гарантий, направленных на предотвращение нарушений экспортерами законодательства и, в частности, обязанности возврата валютной выручки в Украину за экспортируемую продукцию, в АТП считают, что новые правила могут затормозить или полностью остановить экспорт.

Законопроектами предлагается предоставить налоговому органу возможность блокировать экспорт, признавая торговые операции фиктивными по его решению. Это приведет к тому, что ответственность за нарушение законодательства перейдет из подлинных нарушителей на экспортеров.

Согласно сообщению, введение экспортных пошлин как дополнительного и более простого средства регулирования экспорта может привести к тому, что многие экспортеры выберут этот путь, что потенциально повредит внутреннему рынку и сельхозпроизводителям из-за снижения цен на внутренних закупках.

"Экспортер не должен отвечать за дисциплину своих поставщиков (производителей и/или продавцов сельскохозяйственной продукции)", - отмечают в торговой палате.

Такие нововведения также создают существенные коррупционные риски и потенциальную блокировку экспортного потока аграрной продукции из Украины.

Кроме того, данные законопроекты ограничивают возможность возмещения НДС, устанавливая прямую связь между получением экспортером валютной выручки и возможностью получить компенсацию НДС в отчетном месяце.

В УЗА призывают отказаться от непродуманных законопроектов

Украинская зерновая ассоциация также обеспокоена непродуманными законодательными решениями, которые угрожают полной остановкой экспорта зерна из Украины.

В УЗА особенно возмущены принятием законопроектов 10168-2 да 10169-2, которые были приняты без участия бизнес-ассоциаций, что может привести к введению правил, которые невозможно выполнить и соответственно параличу на рынке зерна и полной остановке его экспорта из Украины.

"Экспортеры могут оказаться в ситуации, когда они не могут ни поставить товар, ни получить оплаты за него, чтобы зарегистрировать налоговую накладную", - отмечают в ассоциации.

Напомним, что согласно нововведениям, экспортировать агропродукцию, в частности зерновые и масличные, разрешено только компаниям, которые пройдут соответствующую верификацию экспортера, без налоговых задолженностей и соблюдают валютный контроль.

Что предполагают скандальные законопроекты

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 16 ноября поддержал два законопроекта о борьбе с "черным" экспортом зерна и невозвратом валютной выручки, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Проектом 10168-2 предлагается что базой налогообложения для вывоза зерна и масличных является договорная (контрактная) стоимость таких товаров, но не менее среднего показателя международных биржевых котировок, сложившихся на такие товары на каждый 10 календарный день месяца.

Это касается позиций 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206, 1507, 1512, 1514, 2306 согласно УКТ ВЭД (зерно и масличные).

Проектом 10169-2 предусматривается запрет на экспорт, если договорная (контрактная) стоимость экспортируемых товаров ниже, чем средний показатель международных биржевых котировок, сложившихся на такие товары на каждый 10 календарный день месяца.

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