Экспорт украинского зерна может полностью остановиться: в чем причина

Аграрии озабочены из-за всплеска инициатив нового законодательного регулирования экспорта зерна, когда на рынке уже начали действовать новые правила экспорта, введенные правительством.

Об этом сообщает Украинская зерновая ассоциация (УЗА).

Аграрии призывают отказаться от законодательных новшеств по регулированию экспорта зерна

Отмечается, что в Верховной Раде депутатами уже зарегистрирован ряд альтернативных законопроектов, которые якобы направлены на улучшение регулирования рынка зерна, тогда как зерновая отрасль в условиях войны пытается возобновить экспорт зерна, в том числе через временный гуманитарный коридор.

"УЗА всегда выступала за прозрачные правила игры на рынке зерна и поддерживает усилия Правительства Украины по наведению порядка на рынке и борьбе с теневым сектором, в частности по возвращению валютной выручки от экспорта. УЗА всегда отстаивала введение действенных инструментов по улучшению прозрачности и ответственности участников рынка зерна", - подчеркивают в УЗА.

Там считают, что недавнее введение Кабинетом министров Украины (Постановления Кабинета Министров Украины от 31 октября 2023 г. №1132 и №1133) новых правил экспорта агропродукции, которые только начинают работать, должны быть протестированы на предмет эффективности и не создавать препятствий для критического важного для государства, бюджета и обороны экспорта Украины.

"Есть надежды участников рынка на то, что новые правила экспорта облегчат работу экспортерам, которые работают прозрачно и полностью выполняют требования законодательства по возврату валютной выручки от экспорта в страну", - подчеркнули в УЗА.

Напомним, что согласно нововведениям, экспортировать агропродукцию, в частности зерновые и масличные, разрешено только тем компаниям, которые пройдут соответствующую верификацию экспортера, без налоговых задолженностей и соблюдают валютный контроль.

В то же время УЗА считает, что появление большого количества законодательных инициатив в парламенте, направленных на регулирование экспорта зерна, когда еще не отработана система экспорта в соответствии с новыми правилами, может усложнить ситуацию и на так достаточно зарегулированном рынке зерна и приведет к значительному падению экспорта, а следовательно и цен на зерно украинских аграриев

"В результате, украинские аграрии, которые уже два года подряд страдают из-за низких цен на продукцию и высокой стоимости логистики из-за ограниченных возможностей экспорта, могут обанкротиться и потерять все. В таком случае, страна потеряет едва ли не единственную отрасль, наполняющую бюджет в условиях войны и обеспечивает страну валютной выручкой. В этих условиях дополнительное непродуманное и ненужное вмешательство в регулирование рынка зерна и экспорта только повредят стране", - убеждены в УЗА.

По мнению аграриев, поспешные законодательные нововведения в условиях введения новых правил экспорта, введенных правительством, могут значительно ухудшить условия работы для экспортеров.

"В предложенных законопроектах фактически предлагается введение ручного регулирования экспорта из-за индикативных цен, когда любой налоговик или таможенник сможет блокировать каждую отдельную экспортную операцию по собственному усмотрению. Это значительно увеличивает риск коррупции в условиях, когда наши западные партнеры требуют от Украины борьбы с коррупцией. вступления в ЕС и НАТО", - отмечают в УЗА.

Там добавляют, что законодатели должны понимать, что они могут полностью остановить экспорт зерна, который приносит более 20 млрд. долларов стране, которая находится в состоянии войны и крайне нуждается в этих деньгах. А остановка экспорта автоматически означает банкротство аграриев и углубление кризиса в экономике Украины почти мгновенно.

Комитет Рады поддержал законопроекты о борьбе с "черным" экспортом зерна

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 16 ноября поддержал два законопроекта о борьбе с "черным" экспортом зерна и невозвратом валютной выручки, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его данным, одобрены проекты 10168-2 об изменениях в Налоговый кодекс и 10169-2 об изменениях в Таможенный кодекс.

Как отметил Железняк, налоговый "законопроект направлен на борьбу с "черным" зерном и невозвратом валютной выручки". Он добавил, что ко второму чтению законопроект будет значительно доработан вместе с Минагрополитики.

Железняк также сообщил, что на комитете от Минагрополитики дали оценку невозврата валютной выручки от экспорта агропродукции на уровне 4-6 млрд долларов.

Проектом 10168-2 предлагается что базой налогообложения для вывоза зерна и масличных является договорная (контрактная) стоимость таких товаров, но не менее среднего показателя международных биржевых котировок, сложившихся на такие товары на каждый 10 календарный день месяца.

Это касается позиций 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206, 1507, 1512, 1514, 2306 в соответствии с УКТ ВЭД (зерно и масличные).

Проектом 10169-2 предусматривается запрет на экспорт, если договорная (контрактная) стоимость экспортируемых товаров ниже, чем средний показатель международных биржевых котировок, сложившихся на такие товары на каждый 10 календарный день месяца.

Ранее аналитики Бюро экономической безопасности обнаружили, что в январе-сентябре рисковые предприятия в Украину экспортировали зерновые культуры неизвестного происхождения на 133,9 миллиарда гривен.

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