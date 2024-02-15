Всемирный банк выделит $500 млн на поддержку украинского бизнеса в 2024 году

Всемирный банк совместно с Министерством экономики Украины работает над привлечением $500 млн на финансирование проектов поддержки украинского бизнеса в 2024 году.

Об этом шла речь во время встречи команды Минэкономики с миссией Всемирного банка во главе с региональным директором по делам Украины и Молдовы Арупом Банерджи, сообщила пресс-служба Минэкономики.

"Хочу поблагодарить Всемирный банк за поддержку Украины во время войны. На этот год они планируют согласовать финансирование программ поддержки украинского бизнеса на $500 млн. И это очень актуально для нас, ведь сейчас Правительство работает над объединением всех соответствующих программ под единым брендом Made In Ukraine для увеличения их эффективности", – отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Она добавила, что необходимо синхронизировать все направления стимулирования бизнеса и больше сфокусироваться над поддержкой приоритетных отраслей, которые создают дополнительный ВВП, а также на поддержке перерабатывающей промышленности и бизнеса, который работает на экспорт.

Кроме того, согласно сообщению Минэкономики, во время встречи стороны обсудили:

пути увеличения экспортного потенциала Украины;

возможности привлечения финансирования Всемирного банка к реализации программы льготного кредитования "єОселя";

расширение возможностей Экспортно-кредитного агентства по страхованию военных рисков, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса.

Отдельно остановились на модернизации программы льготного кредитования "5-7-9%" и возможности стимулирования украинских банков к более активному кредитованию бизнеса.

По словам Свириденко, коллеги из Всемирного банка дали ряд практических советов по увеличению возможностей украинской экономики, как сейчас во время войны, так и для планирования более интенсивного восстановления в послевоенный период, а также перехода к постиндустриальной модели развития.

"Мы договорились о привлечении экспертизы Всемирного банка по модернизации нашей стратегии восстановления украинской экономики в будущем", - резюмировала Юлия Свириденко.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия и Международная финансовая корпорация Группы Всемирного банка (IFC) подписали гарантийное соглашение о поддержке инвестиций, которое поможет обеспечить инклюзивную и устойчивую реконструкцию в Украине. Согласно этому соглашению, Европейский Союз предоставит IFC финансовые гарантии на сумму до €90 млн для поддержки инвестиций в Украину в рамках Программы лучшего будущего IFC (BFP).

Добавим, что Всемирный банк назвал отрасли украинской промышленности, наиболее пострадавшие от войны. Так, наибольший ущерб и потери понесла металлургия.

Также напомним, что Всемирный банк пообещал помочь с грантовыми программами поддержки украинского бизнеса.