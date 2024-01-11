Всемирный банк привлек для Украины $1 млрд частных инвестиций

Подразделение частных инвестиций Всемирного банка мобилизовало почти 1 миллиард долларов США для восстановления частного сектора Украины.

Об этом пишет Reuters.

Управляющий директор International Finance Corp (IFC) Махтар Диоп рассказал, что примерно 620 миллионов долларов из средств, привлеченных для Украины, составляют часть пакета на 2 миллиарда долларов, объявленного в декабре 2022 года и поступают из собственного баланса инвестиционного подразделения, а еще 360 миллионов долларов из внешнего финансирования

"Прежде всего, нам нужно продолжать следить за тем, как развивается политическая ситуация и есть определенные беспокойства. Нам нужно будет продолжать мобилизовать больше ресурсов, чтобы немного гарантировать некоторые инвестиции, которые мы делаем, потому что мы берем много инвестиций на свой собственный баланс", – сказал Диоп.

По его словам, предоставление гарантий, чтобы дать внешним инвесторам уверенность в развертывании ресурсов, было главным вызовом, стоящим перед IFC в мобилизации дополнительных средств для своего пакета поддержки.

Диоп добавил, что IFC подвержен риску в Украине больше, чем другие агентства по развитию.

"Нам нужно быть готовыми... так или иначе, будет "после", - сказал он, добавив, что конкретные планы обсуждаются, но отказался предоставить дополнительные подробности.

Финансирование от международных партнеров

Согласно сообщению, при поддержке Многостороннего агентства гарантий инвестиций Всемирного банка IFC профинансировала на 304 миллиона долларов сельскохозяйственный сектор, что поддержало импорт и экспорт зерна, а также предварительно собранных солнечных панелей и аккумуляторных батарей в партнерстве с норвежским поставщиком энергии Scatec. IFC также рассматривает возможность инвестирования в ветровые мощности и распределительную генерацию, но планы еще не завершены.

Добавим, что в 2023 году в государственный бюджет Украины поступило от партнеров 42,6 млрд долларов внешнего финансирования. Из этой суммы 27% (11,5 млрд. долларов) составляли гранты, предоставленные на безвозвратных условиях, а все кредиты были получены на льготных условиях.

При этом в последний месяц 2023 года Министерство финансов Украины привлекло около $5 млрд грантов и льготное финансирование от международных партнеров

В ноябре в госбюджет Украины поступило около $2 млрд внешнего финансирования, против $2,8 млрд в октябре, $3 млрд в сентябре да $4,6 млрд в августе. В июле Украина получила $5,3 млрд грантов и льготного финансирования от международных партнеров

Ранее Украина получила $400 миллионов от Всемирного банка под гарантию Британии. Эти средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" PEACE in Ukraine.

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