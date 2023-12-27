В декабре 2023 года Минфин привлек $5 млрд от международных партнеров

В последний месяц 2023 года Министерство финансов Украины привлекло около $5 млрд грантов и льготного финансирования от международных партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"В декабре 2023 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около $5 млрд внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составили 11% из общего объема финансовой помощи", - говорится в сообщении.

Донорами в декабре 2023 года стали:

Япония – $2,2 млрд (льготное финансирование и гранты);

ЕС – $1,6 млрд (льготное финансирование);

Международный валютный фонд – около $900 млн (льготное финансирование);

Норвегия – $190 млн (грант);

Германия – $55 млн (грант);

США – $50 млн (грант);

Швейцария – $20 млн (грант);

Всемирный банк – $8 млн (льготное финансирование).

Финансирование от правительства Японии состоит из гранта на сумму $52,4 млн в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и займа в размере $900 млн через проект Всемирного банка "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE).

Также Япония направила $180 млн гранта в рамках проекта Всемирного банка "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины" (ARISE) и $1,086 млрд ссуды в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Средства ЕС в размере €1,5 млрд являются последним траншем в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи (МФД+) в €18 млрд на 2023 год.

Финансирование от МВФ на сумму около $900 млн (663,9 млн СДР) от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF), Украина получила в результате успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом МВФ.

Гранты от Норвегии, США и Швейцарии являются частью шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Грант €50 млн от KfW был привлечен в рамках Программы государственной поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%".

Займ Всемирного банка на сумму $8 млн является дополнительным финансированием проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения.

Фото: ua.depositphotos.com