ЕС выплатил Украине последний транш из 18-миллиардного пакета поддержки

21 декабря Европейский Союз перечислил Украине последние 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи из 18-миллиардного пакета поддержки на 2023 год.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Она добавила, что ЕС должен найти выход, чтобы в дальнейшем оказывать Украине финансовую поддержку, которая необходима для восстановления и восстановления.

Сьогодні ми виплачуємо Україні останні 1,5 мільярда євро з нашого 18-мільярдного пакету підтримки на 2023 рік.



Ми повинні знайти угоду, щоб й надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ.



Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і… pic.twitter.com/yiOmEt83H2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2023

Ранее фон дер Ляен заявляла, что эти последние 1,5 млрд евро помогут Украине продержаться до того, как ЕС утвердит новую программу на 50 млрд евро.

Напомним, что первый транш из данного пакета на 3 млрд евро. получила в январе, а с марта ежемесячно поступают по 1,5 млрд евро. Погасить льготные средства необходимо в течение 35 лет, начиная с 2033-го.

"Таким образом, общая бюджетная поддержка со стороны Евросоюза в этом году достигла 18 млрд евро. Эти средства помогают нам сохранять экономическую устойчивость и выполнять социальные обязательства", - написал премьер-министр Денис Шмигаль.

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа отмечали, что первый квартал 2024 года может быть достаточно сложным, если финансирование от международных партнеров еще не поступит. На прошлой неделе лидеры ЕС согласились начать переговоры о членстве с Украиной, но они не смогли договориться о пакете в 50 миллиардов евро (54,6 миллиарда долларов США) финансовой помощи Киеву из-за сопротивления Венгрии.

Однако ЕС не слишком торопится принимать новое финансирование. Европейский Союз 1 февраля проведет саммит, чтобы урегулировать изменения в свой многолетний бюджет, включая финансирование для Украины.

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