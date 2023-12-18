ЕС планирует провести саммит по финансированию Украины в следующем году

1 февраля Европейский Союз проведет саммит, чтобы урегулировать изменения в свой многолетний бюджет, включая финансирование для Украины, заявил в понедельник президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает Reuters.

На прошлой неделе лидеры ЕС согласились начать переговоры о членстве с Украиной, но они не смогли договориться о пакете в 50 миллиардов евро (54,6 миллиарда долларов США) финансовой помощи Киеву из-за сопротивления Венгрии.

"В четверг и пятницу мы поняли, что нужно немного больше времени с Венгрией, чтобы принять единодушное решение, которое необходимо для соглашения по пересмотру многолетней финансовой программы", - заявил Мишель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, поскольку именно Бельгия с 1 января займет шестимесячное председательство в ЕС от Испании.

Мишель также добавил, что, кроме финансирования для Украины, у членов ЕС также есть предложения по предоставлению большей финансовой поддержки для решения вопросов миграции, стихийных бедствий и безопасности и обороны.

Деньги для Украины: удастся ли повлиять на Венгрию

Напомним, Европейский совет достиг принципиального решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) размером 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Такая помощь должна обеспечить предполагаемое финансирование Украины по пути в Европейский Союз.

Несмотря на то, что исполнительный комитет Европейского Союза одобрил выделение 900 миллионов евро Венгрии в рамках до сих пор замороженной доли средств из Фонда восстановления ЕС, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на пакет помощи Украине, из-за чего Евросоюз не смог одобрить выделение 50 миллиардов евро.

Теперь страны-члены ЕС планируют лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о предоставлении помощи Украине в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы.