ЄС планує провести саміт щодо фінансування України наступного року

1 лютого Європейський Союз проведе саміт, щоб врегулювати зміни до свого багаторічного бюджету, включаючи фінансування для України, заявив у понеділок президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє Reuters.

Минулого тижня лідери ЄС погодилися розпочати переговори про членство з Україною, але вони не змогли домовитися щодо пакету в 50 мільярдів євро (54,6 мільярда доларів США) фінансової допомоги Києву через спротив Угорщини.

"У четвер і п’ятницю ми зрозуміли, що потрібно трохи більше часу з Угорщиною, щоб прийняти одностайне рішення, яке необхідно для угоди щодо перегляду багаторічної фінансової програми", - заявив Мішель на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо, оскільки саме Бельгія з 1 січня перейме шестимісячне головування в ЄС від Іспанії.

Мішель також додав, що, окрім фінансування для України, члени ЄС також мають пропозиції щодо надання більшої фінансової підтримки для вирішення питань міграції, стихійних лих та безпеки та оборони.

Гроші для України: чи вдасться вплинути на Угорщину

Нагадаємо, Європейська рада досягла принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. Така допомога має забезпечити передбачуване фінансування України на шляху до Європейського Союзу.

Попри те, що виконавчий комітет Європейського Союзу схвалив виділення 900 мільйонів євро Угорщині в рамках її досі замороженої частки коштів з Фонду відновлення ЄС, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет допомоги Україні, через що Євросоюз не зміг схвалити виділення 50 мільярдів євро.

Тепер країни-члени ЄС планують позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання допомоги Україні розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки.