У ЄС хочуть позбавити Орбана права голосу, щоб схвалити допомогу Україні

Країни-члени ЄС планують позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання допомоги Україні розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що деякі європейські чиновники пропонують застосувати процедуру покарання за статтею 7 договору про Європейський Союз 2007 року за порушення верховенства закону, що може призвести до припинення права голосу Угорщини.

Однак, таке рішення може заблокувати будь-яка інша країна-член ЄС. Проте багато країн переймаються через використання такого покарання, тому що, по суті, це є найпотужнішою зброєю ЄС проти держави-члена.

Але наразі в пріоритеті інший план: переконати прем'єра Угорщини Віктора Орбана припинити вимагати фінансування для своєї країни й підтримати пакет допомоги Україні на 50 млрд євро у 2024-2027 роках. Інакше Орбан дізнається «повну ціну» своєї ізоляції.

Також 26 інших членів ЄС зможуть укласти угоду про допомогу Україні кожен окремо, хоча це займе час і стане лише короткостроковим рішенням.

"Можливо, Угорщина може створити більше проблем. Угорщина зможе змусити нас використати кілька різних інструментів. Але зрештою Угорщина не зможе перешкодити нам надати гроші Україні", -заявив у коментарі виданню високопосадовець ЄС.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет допомоги Україні, через що Євросоюз не зміг схвалити виділення 50 мільярдів євро.

Для того, щоб Угорщина не блокувала гроші для України, Європейська комісія вирішила надати їй 10 млрд євро із "заморожених" раніше коштів від Європейського союзу.

Також 23 листопада виконавчий комітет Європейського Союзу схвалив виділення 900 мільйонів євро Угорщині в рамках її досі замороженої частки коштів з Фонду відновлення ЄС.

Допомога Україні: кошти від ЄС

Європейська рада досягла принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки.

Як зазначала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, така допомога має забезпечити передбачуване фінансування України на шляху до Європейського Союзу.

Проте в перерахунку на один рік ця підтримка менша, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023-й.

Джерело фото: ua.depositphotos.com