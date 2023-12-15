Переговори про вступ України до ЄС: в Кабміні розповіли про подальші кроки та прокоментували позицію Орбана

Європейський Союз розпочне офіційні переговори з Україною про її членство в ЄС вже у понеділок, 18 грудня. Рішення Європейської ради щодо початку перемовин з Україною про вступ до ЄС є "чистим" і не містить жодних додаткових умов.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише Укрінформ.

Рішення про початок перемовин з Україною не містить жодних умов

"Насправді ми навіть не очікували, що рішення буде настільки "чистим", тому що та пропозиція щодо рішення, яка була представлена президентом Євроради Шарлем Мішелем на розсуд лідерів, повністю у такому вигляді й була ухвалена - тобто рішення про відкриття переговорів про членство для України й Молдови. Крапка. Без будь-яких умовностей", - зауважила Стефанішина.

Вона додала, що перехід до наступної процедури відбудеться, коли буде надана остаточна оцінка виконання Україною всіх семи кроків, це заплановане на березень.

За словами віцепрем’єрки, "це - рішення, в яке не вірила сама Європа".

"Сама Європа не вірила, що вони спроможні на таке лідерство, але дійсно це був такий момент, коли треба було захистити цінності, і всі 26 лідерів ЄС стали як один на захист сильної Європи, в яку рухаємося ми", - підкреслила Стефанішина.

Коли розпочнуться переговори

18 грудня Стефанішина розпочне перемовини з представниками Єврокомісії щодо наступних кроків після ухвалення рішення про початок перемовин з Україною про вступ до ЄС.

"Хочу вас запевнити, що буквально через 15 хвилин після ухвалення рішення у мене був дзвінок з Європейської комісії. Вже у понеділок, 18 грудня, ми будемо проводити переговори щодо наступних кроків", – заявила вона.

Вона додала, що тепер сторони будуть враховувати "геополітичну шахівницю" і, виходячи з цього, визначати строки.

"Найважливіше і остаточне геополітичне рішення ухвалено – почати переговори з Україною та Молдовою. А далі вони триватимуть стільки, скільки буде потрібно, щоб усі наші інтереси були враховані", – сказала Стефанішина.

Орбан залишив чат

Коментуючи позицію прем’єр-міністра Угорщини, який вийшов із зали під час ухвалення рішення, а потім написав у соцмережі, що вважає рішення Євроради "неправильним", Стефанішина зазначила, що в українській команді це звучало як "Віктор Орбан залишив чат".

"Для нас важливо, що це рішення є, і прем’єр-міністр Орбан чітко усвідомлює, що це рішення ухвалене. Далі кожен буде вести комунікацію, виходячи зі своїх внутрішніх аудиторій, а нам своє робити – нам треба рухатися до ЄС, і сьогодні ми отримали таку можливість і "зелене світло", - наголосила віцепрем’єрка.

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу, а також надала статус кандидата в ЄС Грузії.

Україна та Молдова набули статусу кандидатів у ЄС 23 червня цього року. При цьому Грузії в наданні такого статусу тоді було відмовлено. Усі три країни подали заявки вже після російського вторгнення в Україну: сама Україна – вже 28 лютого, а Молдова та Грузія – 3 березня.