Заради вступу в ЄС. Стефанішина розповіла, на які компроміси з Угорщиною готова Україна

Україна досягне згоди з Угорщиною щодо вимог захисту прав національних меншин, однак червоні лінії є.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає "Європейська правда".

Вона зазначила, що орієнтується передусім на забезпечення прав громадян України угорського походження, і не бачить того рівня проблем, який може видатися за діями та заявами угорського уряду.

За словами віцепремʼєрки, Угорщина зберігає право довільно блокувати процес вступу України до ЄС, але вона не вважає, що угорську проблему треба розглядати як головну у процесі розширення ЄС.

Стефанішина висловила впевненість, що політичне порозуміння буде знайдено. Наразі триває діалог із ЄС про те, як Україна поліпшуватиме захист представників угорської громади.

Зокрема, у вересні українська делегація передала Угорщині детальну дорожню карту, яка включала як практичні кроки, як-от щодо забезпечення угорськомовних дітей підручниками, так і плани щодо зміни законодавства.

На запитання про те, чи має Україна червоні лінії щодо законодавчих змін, чиновниця відповіла:

"Ці зміни точно не будуть стосуватися знання української мови".

Вступ України в ЄС: проблеми з Угорщиною

8 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лян заявила, що Європейській раді рекомендують розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Ще до цього рішення Reuters із посиланням на високопоставленого дипломата ЄС писало, що перешкодою на шляху до вступу України в блок є Угорщина та дискусія навколо національних меншин.

У 2017 році в Україні набув чинності закон "Про освіту", який, зокрема, визначив, що мовою освітнього процесу у навчальних закладах є лише державна мова. Будапешт розкритикував цей документ і на тлі цього, серед іншого, кілька років блокував засідання комітету Україна – НАТО.

А цьогоріч виник конфлікт через те, що українське Нацагентство із запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Пізніше цей статус фінустанови призупинили, сподіваючись, що завдяки цьому Угорщина розблокує 500 млн євро військової допомоги Україні від Європейського Союзу. Але навіть після такого кроку НАЗК в Будапешті заявили про необхідність гарантій, що OTP Bank не зʼявиться в списку в майбутньому.