Україна планує розпочати переговори про вступ до ЄС у 2024 році

Україна планує розпочати офіційні переговори щодо свого членства в Європейському Союзі на початку 2024 року, оскільки українська сторона зможе виконати всі необхідні критерії для початку переговорів до середини грудня 2023 року.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі "Радіо Свобода".

Жовква наголосив, що розпочати процес переговорів на початку наступного року дуже важливо для України.

"Ми плануємо виконати 100% умов для початку переговорів щодо вступу України до ЄС до середини грудня цього року, коли відбудеться засідання Європейської Ради, з метою отримання чіткого політичного рішення щодо розпочатку переговорів", - зазначив Жовква.

Він також висловив переконання у тому, що Угорщина не завадить процесу євроінтеграції України, оскільки у найближчі дні лідери Європейської Ради та країн-союзників проводитимуть діалог з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном стосовно України.

"Я впевнений, що ніяка політична позиція тих чи інших керівників тих чи інших держав не завадить отримати нам те рішення, яке сьогодні визріло. Сьогодні жодна з держав членів ЄС не ставить під сумнів необхідність членства України в ЄС", – додав Ігор Жовква.

Нагадаємо, 8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

За словами пані посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, терміни вступу України до блоку залежатимуть, зокрема, від швидкості українських реформ і прийняття членських обовʼязків, які містяться в законах і правилах блоку. Також важливим фактором є те, наскільки швидко сам Євросоюз зможе підготуватися до нового розширення.