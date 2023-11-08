Офіційно: Єврокомісія пропонує почати перемовини про вступ України до ЄС

Єврокомісія рекомендує Європейській раді розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

Про це заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, передає "Суспільне".

За її словами, Україна завершила понад 90% необхідних кроків, які ЄС надав торік.

"Основний прогрес був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, у суспільному житті, також є новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин", – висловилася фон дер Ляєн.

Як додала чиновниця, решта реформ проводяться, і Єврокомісія схвалює ці зусилля.

"Ми рекомендували сьогодні Раді відкрити сесію переговорів про вступ. Ми також рекомендуємо Раді ухвалити рамки переговорів після того, як Україна здійснить поточні реформи, про що ми повідомимо у березні 2024 року", – зазначила президентка Єврокомісії.

Вона вказала, що тривалість переговорів про членство України в ЄС залежить від швидкості реформ.

"Україна продовжує поставати з величезними труднощами і трагедією, спровокованими агресивною війною Росії. І все ж українці глибоко реформують країну, навіть коли вони ведуть війну, яка має для них екзистенціальне значення", – зауважила фон дер Ляєн.

Вступ України до ЄС: умови

23 червня 2022 року Європейська рада вирішила надати Україні та Молдові статусу кандидатів у члени Європейського Союзу.

Для наступних кроків і процедур на шляху до вступу Україна мала виконати рекомендації Єврокомісії, які стосуються:

реформи Конституційного суду України;

судової реформи;

боротьби з корупцією;

боротьби з відмиванням коштів;

антиолігархічного закону;

аудіовізуального законодавства;

законодавства про нацменшини.

За словами пані посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, терміни вступу України до блоку залежатимуть, зокрема, від швидкості українських реформ і прийняття членських обовʼязків, які містяться в законах і правилах блоку. Також важливим фактором є те, наскільки швидко сам Євросоюз зможе підготуватися до нового розширення.

Водночас вона зазначала, що припустити вступ України під час війни дуже складно, адже норми, правила та положення, які країна інтегрує до свого правового порядку, мають застосовуватися на всій території.

Джерело фото: ua.depositphotos.com