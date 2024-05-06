В яких регіонах найбільше компаній на адресах масової реєстрації

За даними Єдиного державного реєстру (ЄДР), найбільша кількість компаній за адресами масової реєстрації зафіксована у Києві, Харківській та Одеській областях.

Про це інформує "Опендатабот".

Там зазначають, що понад 140 тис. компаній зареєстровані на адресах масової реєстрації в Україні. Такими адресами "Опендатабот" визначає місця, де зареєстровано більш ніж 50 різних підприємств. Перевірка адреси на масову реєстрацію допоможе уникнути шахрайства та потенційно ненадійних бізнесменів.

Найбільше компаній за такими адресами зафіксовано у Києві – понад 101 тис., або 71,8% від загальної кількості. У трійцю потрапили також Харківська та Одеська області – понад 8 тис. (6,3%) та 5 тис. (4,1%) відповідно.

Ті ж самі регіони лідують й за кількістю адрес. У Києві компанії масово реєструються за 815 адресами (63,4%), на Харківщині та Одещині – 105 (8,2%) та 65 (5,1%) відповідно.

В "Опендатабот" зауважують, що найбільше компаній на одному місці зареєстровано у столиці: на вулиці Мельникова, 12. Це юридична адреса 2 363 компаній, з яких 1 978 активних і 385 неактивних.

Перевірити компанії на сторінці Реєстру місць масової реєстрації юридичних осіб можна за посиланням: https://opendatabot.ua/open/mass-address.

Міграція українського бізнесу

Зазначимо, що з початку 2022 року майже 19 тисяч українських компаній змінили своє місце розташування. Значна частина з них віддає перевагу Київській та Закарпатській областям. Від початку повномасштабної війни з міст до областей переїхало понад 1 тисяча компаній, із яких понад 600 — з Києва.

Лідерами серед компаній, які переїжджають, є такі сектори, як:

оптова торгівля 29.3%;

транспорт 7.8%;

будівництво 7.7%; ​

сільське господарство та мисливство 7.7%;

нерухомість 4.2%​;

діяльність громадських організацій 3.9%;

виробництво харчових продуктів 2.1%​;

інші 33.2%.

Станом на листопад 2023 року 7820 українських бізнесів змінили регіон своєї реєстрації. 44% релокованих підприємств представляють сферу оптової торгівлі, будівництва та нерухомості. При цьому 840 бізнесів релокувалися у безпечні регіони, скориставшись урядовою програмою. У компаній, що релокувались за цією програмою, найбільшим попитом користувались переважно західні регіони: Закарпаття, Львівська та Чернівецька області.

Нагадаємо, в Україні діє урядова програма релокації бізнесу. Підприємства, які розташовані поблизу лінії фронту, або були в окупації чи поблизу лінії фронту, можуть нею скористатися.

До програми може долучитися будь-яке підприємство, що хоче здійснити повну або часткову релокацію своїх потужностей.

Фото: ua.depositphotos.com