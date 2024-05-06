В каких регионах больше всего компаний по адресам массовой регистрации

По данным Единого государственного реестра (ЕГР), наибольшее количество компаний по адресам массовой регистрации зафиксировано в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Там отмечают, что более 140 тыс. компаний зарегистрированы по адресам массовой регистрации в Украине. Такими адресами "Опендатабот" определяет места, где зарегистрировано более 50 различных предприятий. Проверка адреса на массовую регистрацию поможет избежать мошенничества и потенциально ненадежных бизнесменов.

Больше всего компаний по таким адресам зафиксировано в Киеве – более 101 тыс., или 71,8% от общего количества. В тройку лидеров попали Харьковская и Одесская области - более 8 тыс. (6,3%) и 5 тыс. (4,1%) соответственно.

Те же регионы лидируют и по количеству адресов. В Киеве компании массово регистрируются по 815 адресам (63,4%), Харьковщине и Одесщине – 105 (8,2%) и 65 (5,1%) соответственно.

В "Опендатаботе" отмечают, что больше всего компаний на одном месте зарегистрировано в столице: на улице Мельникова, 12. Это юридический адрес 2 363 компаний, из которых 1 978 активных и 385 неактивных.

Проверить компании на странице Реестра мест массовой регистрации юридических лиц можно по ссылке: https://opendatabot.ua/open/mass-address.

Миграция украинского бизнеса

Отметим, что с начала 2022 года почти 19 тысяч украинских компаний изменили свое месторасположение. Значительная часть из них предпочитает Киевскую и Закарпатскую области. С начала полномасштабной войны из городов в области переехало более 1 тысячи компаний, из которых более 600 — из Киева.

Лидерами среди переезжающих компаний являются такие секторы, как:

оптовая торговля 29.3%;

транспорт 7.8%;

строительство 7.7%;​

сельское хозяйство и охота 7.7%;

недвижимость 4.2%;

деятельность общественных организаций 3.9%;

производство пищевых продуктов 2.1%;

прочие 33.2%.

По состоянию на ноябрь 2023 года 7820 украинских бизнесов изменили регион своей регистрации. 44% релокированных компаний представляют сферу оптовой торговли, стройки и недвижимости. При этом 840 бизнесов релоцировались в безопасные регионы, воспользовавшись программой правительства. У компаний, которые релоцировались по этой программе, наибольшим спросом пользовались преимущественно западные регионы: Закарпатье, Львовская и Черновицкая области.

Напомним, в Украине действует правительственная программа релокации бизнеса. Предприятия, расположенные вблизи линии фронта, или находившиеся в оккупации или вблизи линии фронта, могут ею воспользоваться.

К программе может присоединиться любое предприятие, желающее осуществить полную или частичную релокацию своих мощностей.

Фото: ua.depositphotos.com