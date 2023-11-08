Пані посол ЄС розповіла, від чого залежатимуть терміни вступу України до блоку

Терміни вступу України до Європейського Союзу залежатимуть, зокрема, від швидкості українських реформ і прийняття членських обовʼязків, які містяться законах і правилах блоку. Про це заявила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю NV.

При цьому вона зазначила, що не хоче робити припущення щодо конкретних часових рамок, адже не існує алгоритму із часовою шкалою.

За словами дипломатки, терміни можуть залежати і від того, наскільки швидко сам Євросоюз зможе підготуватися до нового розширення.

"Адже для нинішніх процедур ухвалення рішень та інституційного устрою 27 – це вже дуже велике число. А оскільки у передпокої ЄС окрім України стоять і інші держави, самому блоку потрібно подбати про інституційну адаптацію до більшої кількості членів. Доведеться знайти консенсус щодо цього. І ці процеси мають йти паралельно", – сказала Матернова.

Пані посол додала, що багато залежатиме від України, від того, коли і як закінчиться війна, але також і від пристосування з боку Євросоюзу.

На питання про те, чи можливий вступ України до блоку до закінчення війни, вона відповіла:

"Припустити таке дуже складно, адже ви повинні бути в змозі контролювати свою територію. Вам потрібно переконатися, що норми, правила та положення, які ви інтегруєте до свого правового порядку, застосовуються на всій території [держави]".

Матернова зауважила, що до закінчення війни Україні буде "дуже важко" стати членом Євросоюзу.

"Але ж самі переговори – це багаторічний процес. Тому я дуже сподіваюся, що [за цей час] війна закінчиться і тоді Україна зможе стати членом ЄС", – висловилася вона.

Вступ у ЄС: прогрес України

23 червня 2022 року Європейська рада вирішила надати Україні та Молдові статусу кандидатів у члени Європейського Союзу.

Для наступних кроків і процедур на шляху до вступу Україна має виконати рекомендації Єврокомісії, які стосуються:

реформи Конституційного суду України;

судової реформи;

боротьби з корупцією;

боротьби з відмиванням коштів;

антиолігархічного закону;

аудіовізуального законодавства;

законодавства про нацменшини.

Очікується, шо сьогодні, 8 листопада, Єврокомісія представить звіт із оцінкою прогресу України.

Як писало Politico, відомство рекомендуватиме розпочати перемовини щодо вступу України та Молдови до ЄС.