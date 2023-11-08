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Пані посол ЄС розповіла, від чого залежатимуть терміни вступу України до блоку
Терміни вступу України до Європейського Союзу залежатимуть, зокрема, від швидкості українських реформ і прийняття членських обовʼязків, які містяться законах і правилах блоку. Про це заявила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю NV.
При цьому вона зазначила, що не хоче робити припущення щодо конкретних часових рамок, адже не існує алгоритму із часовою шкалою.
За словами дипломатки, терміни можуть залежати і від того, наскільки швидко сам Євросоюз зможе підготуватися до нового розширення.
"Адже для нинішніх процедур ухвалення рішень та інституційного устрою 27 – це вже дуже велике число. А оскільки у передпокої ЄС окрім України стоять і інші держави, самому блоку потрібно подбати про інституційну адаптацію до більшої кількості членів. Доведеться знайти консенсус щодо цього. І ці процеси мають йти паралельно", – сказала Матернова.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Пані посол додала, що багато залежатиме від України, від того, коли і як закінчиться війна, але також і від пристосування з боку Євросоюзу.
На питання про те, чи можливий вступ України до блоку до закінчення війни, вона відповіла:
"Припустити таке дуже складно, адже ви повинні бути в змозі контролювати свою територію. Вам потрібно переконатися, що норми, правила та положення, які ви інтегруєте до свого правового порядку, застосовуються на всій території [держави]".
Матернова зауважила, що до закінчення війни Україні буде "дуже важко" стати членом Євросоюзу.
"Але ж самі переговори – це багаторічний процес. Тому я дуже сподіваюся, що [за цей час] війна закінчиться і тоді Україна зможе стати членом ЄС", – висловилася вона.
Вступ у ЄС: прогрес України
23 червня 2022 року Європейська рада вирішила надати Україні та Молдові статусу кандидатів у члени Європейського Союзу.
Для наступних кроків і процедур на шляху до вступу Україна має виконати рекомендації Єврокомісії, які стосуються:
- реформи Конституційного суду України;
- судової реформи;
- боротьби з корупцією;
- боротьби з відмиванням коштів;
- антиолігархічного закону;
- аудіовізуального законодавства;
- законодавства про нацменшини.
Очікується, шо сьогодні, 8 листопада, Єврокомісія представить звіт із оцінкою прогресу України.
Як писало Politico, відомство рекомендуватиме розпочати перемовини щодо вступу України та Молдови до ЄС.