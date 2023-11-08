Посол ЕС рассказала, от чего будут зависеть сроки вступления Украины в блок

Сроки вступления Украины в Европейский Союз будут зависеть, в частности, от скорости украинских реформ и принятия членских обязанностей, содержащихся в законах и правилах блока. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью NV.

При этом она отметила, что не хочет делать предположения о конкретных временных рамках, ведь не существует алгоритма с временной шкалой.

По словам дипломата, сроки могут зависеть и от того, насколько быстро сам Евросоюз сможет подготовиться к новому расширению.

"Ведь для нынешних процедур принятия решений и институционного устройства 27 – это уже очень большое число. А поскольку в прихожей ЕС кроме Украины стоят и другие государства, самому блоку нужно позаботиться об институциональной адаптации к большему количеству членов. Придется найти консенсус по этому поводу. И эти процессы должны идти параллельно", – сказала Матернова.

Посол добавила, что многое будет зависеть от Украины, от того, когда и как закончится война, но также и от приспособления со стороны Евросоюза.

На вопрос о том, возможно ли вступление Украины в блок до окончания войны, она ответила:

"Предположить такое очень сложно, ведь вы должны быть в состоянии контролировать свою территорию. Вам нужно убедиться, что нормы, правила и положения, которые вы интегрируете в свой правовой порядок, применяются на всей территории [государства]".

Матернова отметила, что до окончания войны Украине будет "очень тяжело" стать членом Евросоюза.

"Но сами переговоры – это многолетний процесс. Поэтому я очень надеюсь, что [за это время] война закончится и тогда Украина сможет стать членом ЕС", – высказалась она.

Вступление в ЕС: прогресс Украины

23 июня 2022 года Европейский совет решила предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского Союза.

Для следующих шагов и процедур на пути вступления Украина должна выполнить рекомендации Еврокомиссии, которые касаются:

реформы Конституционного суда Украины;

судебной реформы;

борьбы с коррупцией;

борьбы с отмыванием средств;

антиолигархического закона;

аудиовизуального законодательства;

законодательства о нацменьшинствах.

Ожидается, что сегодня, 8 ноября, Еврокомиссия представит отчет с оценкой прогресса Украины.

Как писало Politico, ведомство будет рекомендовать начать переговоры касательно вступления Украины и Молдовы в ЕС.