Евросоюз выделил Украине $90 млрд помощи и не позволит заморозить войну – фон дер Ляен

С начала полномасштабной войны Европейский Союз выделил Украине около 90 млрд долларов помощи, из которых 27 миллиардов – это военная помощь. Также ЕС будет продолжать поддержку Украины пока она не победит в войне.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает в ходе своего выступления в Институте Гудзона.

Она подчеркнула, что теперь Европа совместно с США должна играть центральную роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины и не позволит России заморозить конфликт.

По ее словам, Европа и США должны предоставить Украине такую помощь, чтобы сделать невозможным для России продолжение этой войны, и вместе они способны этого достичь.

"Мы никогда не сможем сравниться с жертвенностью и храбростью украинцев, но мы можем твердо стоять с ними, и это то, что мы делаем так долго, как это нужно потому, что это правильно. Они борются за нас, поэтому мы должны совершить эту войну нежизнеспособной для россиян", - сказала она.

Фон дер Ляен добавляет, что финалом войны должен быть длительный, справедливый и крепкий мир для Украины, а также - долгосрочные. гарантии сохранности. Для этого Украине необходимо обеспечить оружием так, чтобы исключить нападения России в будущем.

Заметим, что в армии РФ далеко не все верят в победу и предлагают заморозить войну вдоль нынешней линии фронта.

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Россия не сможет победить Украину военным путем в ближайшей перспективе, и что российские войска вряд ли легко займут украинские города.