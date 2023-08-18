В армии РФ не верят в победу, предлагают заморозить войну вдоль нынешней линии фронта, - ISW

Командир батальона “Восток” армии страны-агрессора РФ, действующий на оккупированной территории Донецкой области, Александр Ходаковский предложил заморозить войну в Украине вдоль нынешней линии фронта, повторив призыв финансиста ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, Ходаковский признал, что Россия не сможет победить Украину военным путем в ближайшей перспективе, и что российские войска вряд ли легко займут дополнительные украинские города, повторяя призыв Пригожина, который он сделал в апреле 2023 года.

Ходоковский также заявил, что России, скорее всего, придется пойти на "перемирие" и что Россия может вступить с Украиной в фазу "ни мира, ни войны".

Он также предположил, что Украина будет "достаточно ослаблена в этом состоянии замороженного конфликта и что Россия сможет иметь большее влияние на Украину в такой ситуации, чем она может сейчас во время так называемой "специальной военной операции".

Аналитики отмечают, что еще Пригожин 14 апреля предложил, чтобы Россия заморозила войну в Украине с тем, чтобы создать условия для "будущей победы без переговоров". А российские источники периодически утверждают, что Кремль якобы заинтересован в замораживании войны вдоль нынешней линии фронта по тем же причинам, а также из-за беспокойства внутриполитической стабильностью и экономическими последствиями войны.

Но тогда обсуждение подобного нарратива затихло из-за относительного молчания Пригожина после восстания "вагнеровцев" и ареста военного преступника Игоря Гиркина, который постоянно призывал Кремль сопротивляться людям, стремящимся заморозить войну.

Эксперты предполагают, что Ходаковский повторно вводит этот нарратив в российское информационное пространство от имени людей, якобы заинтересованных в заморожении войны.

"Ходаковский командует силами, которые обороняются в районе границы Донецко-Запорожской области, и его комментарии о замораживании войны после освобождения украинцами Урожайного 16 августа, доказывают, что последние украинские продвижения могут значительно ослабить доверие к российской обороне вдоль широкого фронта на юге Украины", - подчеркивают аналитики ISW.

Они напоминают, что ранее Ходаковский выражал обеспокоенность по поводу российской обороны в районе границы Донецко-Запорожской области, в частности, относительно слабых контрбатарейных возможностей России, больших потерь РФ, истощенных оккупационных сил и отсутствия резервов. Он также призвал к оперативной паузе 13 августа, чтобы "российские силы могли скопить ресурсы для новой операции".

"Предложения Ходаковского по замораживанию войны, вероятно, связаны с его собственным опытом недавних тактически важных украинских достижений и ухудшением обороны российских сил в Урожайном", - заключают аналитики.

Как ранее сообщали аналитики Института изучения войны (ISW), некоторые российские СМИ и популярные блоггеры использовали успехи Украины в Урожайном, чтобы подчеркнуть низкий моральный дух российских войск и проблемы с командованием на южном направлении.

в ISW отмечали, что ВСУ имеют существенные тактические успехи в западной части Запорожской области. Контроперации украинских сил заставляют российских оккупантов передислоцировать свои силы. По мнению аналитиков, дальнейшая деградация обороняющихся российских войск создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв стал потенциально решающим.