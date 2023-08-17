Кремль запугивает страны Африки, сотрудничающие с "вагнеровцами" – ISW

Минобороны России может использовать форум "Армия-2023" в Москве для давления на некоторые страны Африки, чтобы те отказались от сотрудничества с ЧВК “Вагнер”, продвигая и рекламируя подконтрольные Кремлю частные военные компании.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

Отмечается, что правительство РФ грозится прекратить военно-техническую и материальную поддержку некоторых стран Африки, если их руководство продолжит использовать действующие связи с ЧВК "Вагнер".

Сообщается, что Минобороны России уже предъявило властям Буркина-Фасо такого рода ультиматум.

"Эти утверждения в основном исходят из источников, связанных с наемниками Вагнера, но они совпадают с предварительными оценками ISW о том, что Кремль стремится уничтожить или реструктурировать ЧВК "Вагнер" в пользу военных груп, контролируемых Минобороны России", - подчеркивают аналитики.

ЧВК "Вагнер" зарегистрировали в Беларуси

4 августа в Беларуси, где находятся "вагнеровцы" после неудачного мятежа своего главаря Евгения Пригожина, зарегистрировали ООО "Группа "Вагнер", сообщают СМИ.

Сведения о компании "Группа "Вагнер" появились в Едином госреестре юрлиц и индивидуальных предпринимателей Минюста Беларуси.

Так, в реестре указано, что основным видом деятельности компании является образовательная деятельность. Владельцем компании указан гражданин РФ Максим Петров.

Адрес регистрации указан село Цель Осиповичского района, где расположен полевой лагерь, куда из РФ прибыли наемники. Также именно по этому адресу зарегистрировали принадлежащее Евгению Пригожину ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".

Ранее разведка Британии сообщала, что Кремль, вероятно, перестал финансировать боевиков частной военной компании "Вагнер" после попытки неудачного мятежа ее главаря Евгения Пригожина. В то же время наемники могут получать средства от белорусских властей.

"Вагнеровцы" в странах Африки

Заметим, бунт ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным поставил под вопрос не только судьбу российских элит и военного командования, но и многолетние "наработки" российских наемников в странах Африки – весомый ресурс влияния для России.

Заметный контингент боевиков ЧВК "Вагнер" присутствует, по меньшей мере, в пяти африканских странах: Судан, ЦАР, Ливия, Мали, Мозамбик.

Кроме того, на том или ином уровне влияния и присутствия империя Пригожина действовала на территории еще семи стран Африки: Камерун, Мадагаскар, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, ЮАР, Зимбабве, Кения.

Мятеж Евгения Пригожина в РФ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка" в России.

СМИ и собственно Пригожин указывали, что "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ПИК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На следующий день попытка мятежа была пресечена. Это произошло после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны договорились, что Пригожин и желающие "вагнеровцы" переместятся в Беларусь.

15 июля украинские пограничники и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщили, что члены ЧВК начали двигаться с территории России в Беларусь .

Аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что боевики ЧВК "Вагнер" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины. Пока нет никаких признаков того, что боевики имеют тяжелое вооружение, необходимое для проведения серьезного наступления.