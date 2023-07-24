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"Вагнерівці" в Білорусі. В ISW оцінили рівень загрози від бойовиків для України та Польщі

Вагнерівці, бойовики, ПВК
Бойовики ПВК "Вагнер"

Бойовики ПВК "Вагнер" у Білорусі наразі не становлять військової загрози для Польщі чи України. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 23 липня.

Як зазначили аналітики, супутникові знімки головної бази "вагнерівців" у білоруському селі Цель показують, що в зоні розташування транспортних засобів і навколо неї розміщено переважно сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок та близько 35 напівпричепів.

Табір "вагнерівців" у Білорусі&nbsp;

Наразі немає жодних ознак того, що бойовики мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу на Україну чи Польщу, адже умовою угоди щодо припинення заколоту в Росії була передача такої зброї "вагнерівців" Міністерству оборони РФ.

"Сили "Вагнер" у Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України доки вони не будуть переоснащені механізованою технікою", – вказали в ISW, додавши, для НАТО серйозної загрози не буде навіть у випадку переозброєння ПВК.

Переміщення "вагнерівців" у Білорусь

Очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу" в Росії.

ЗМІ й власне Пригожин вказували, що "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

Наступного дня спроба заколоту була припинена. Це відбулося після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Сторони домовилися, що Пригожин та бажаючі "вагнерівці" перемістяться в Білорусь.

Ще до перекидання бойовиків білоруська служба "Радіо Свобода" писала, що їх можуть розмістити в селі Цель Могильовської області – там побудували наметовий табір на декілька тисяч осіб.

15 липня українські прикордонники й моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомили, що члени ПВК почали рухатися з території Росії до Білорусі

В українському Центрі національного спротиву зазначали, що "вагнерівці" займатимуться тренуванням білоруської армії. Ця інформація підтвердилася: 20 липня Міністерство оборони Білорусі оголосило про організацію спільних навчань білоруських спецпризначенців із бойовиками ПВК "Вагнер". Відповідні заходи вирішили провести на полігоні, який розташований поблизу кордону з Польщею.

Що стосується оцінки загрози від "вагнерівців", то президент Польщі Анджей Дуда раніше називав присутність Пригожина й бойовиків у Білорусі "дуже серйозною і тривожною проблемою", яка вимагає жорсткої відповіді НАТО.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський звертав увагу на те, що контингент "вагнерівців" у Білорусі буде не дуже великий. Багатьох членів ПВК ліквідували українські військові.

Автор:
Артем Ющенко