"Вагнерівці" в Білорусі. В ISW оцінили рівень загрози від бойовиків для України та Польщі

Бойовики ПВК "Вагнер" у Білорусі наразі не становлять військової загрози для Польщі чи України. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 23 липня.

Як зазначили аналітики, супутникові знімки головної бази "вагнерівців" у білоруському селі Цель показують, що в зоні розташування транспортних засобів і навколо неї розміщено переважно сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок та близько 35 напівпричепів.

New images of the Wagner Field Camp in Tsel, Asipovichy, Mogilev Oblast collected today on July 23, 2023.



The oblique imagery reveals additional details about the numbers and types of vehicles that have recently arrived at this facility.



Some observations below.



📷: @Maxar pic.twitter.com/fuelFmOVDN — George Barros (@georgewbarros) July 23, 2023 Табір "вагнерівців" у Білорусі

Наразі немає жодних ознак того, що бойовики мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу на Україну чи Польщу, адже умовою угоди щодо припинення заколоту в Росії була передача такої зброї "вагнерівців" Міністерству оборони РФ.

"Сили "Вагнер" у Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України доки вони не будуть переоснащені механізованою технікою", – вказали в ISW, додавши, для НАТО серйозної загрози не буде навіть у випадку переозброєння ПВК.

Переміщення "вагнерівців" у Білорусь

Очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу" в Росії.

ЗМІ й власне Пригожин вказували, що "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

Наступного дня спроба заколоту була припинена. Це відбулося після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Сторони домовилися, що Пригожин та бажаючі "вагнерівці" перемістяться в Білорусь.

Ще до перекидання бойовиків білоруська служба "Радіо Свобода" писала, що їх можуть розмістити в селі Цель Могильовської області – там побудували наметовий табір на декілька тисяч осіб.

15 липня українські прикордонники й моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомили, що члени ПВК почали рухатися з території Росії до Білорусі.

В українському Центрі національного спротиву зазначали, що "вагнерівці" займатимуться тренуванням білоруської армії. Ця інформація підтвердилася: 20 липня Міністерство оборони Білорусі оголосило про організацію спільних навчань білоруських спецпризначенців із бойовиками ПВК "Вагнер". Відповідні заходи вирішили провести на полігоні, який розташований поблизу кордону з Польщею.

Що стосується оцінки загрози від "вагнерівців", то президент Польщі Анджей Дуда раніше називав присутність Пригожина й бойовиків у Білорусі "дуже серйозною і тривожною проблемою", яка вимагає жорсткої відповіді НАТО.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський звертав увагу на те, що контингент "вагнерівців" у Білорусі буде не дуже великий. Багатьох членів ПВК ліквідували українські військові.