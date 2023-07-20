Велика Британія ввела санкції проти лідерів ПВК "Вагнер" у країнах Африки

Влада Великої Британії 20 липня оголосила про введення санкцій проти 13 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з діями російської ПВК "Вагнер", включаючи страти та тортури в Малі та Центральноафриканській Республіці, а також створення загроз миру та безпеці в Судані. Про це йдеться у повідомленні британського Міністерства закордонних справ та міжнародного розвитку.

"Група російських найманців "Вагнера" кілька років діяла в Малі, ЦАР та Судані, агресивно переслідуючи інтереси російської зовнішньої політики в регіоні та надаючи військову підтримку контртерористичним операціям, внаслідок яких було вбито сотні мирних жителів", - зазначають у відомстві.

Йдеться про заборону компаніям і банкам Великої Британії мати справу з підсанкціонованими особами, заморожування будь-яких активів останніх у Великої Британії та заборону на її відвідування.

Раніше Велика Британія вже наклала санкції на групу "Вагнера", її лідера Євгена Пригожина та кількох її ключових командирів, які брали участь у російському вторгненні в Україну.

Серед фігурантів нових санкцій – керівник "вагнерівців" у Малі Іван Маслов. Як заявляють у британському МЗС, вони разом з малийськими силами вбили не менше 500 людей у місті Мура у березні 2022 року, що включало масові страти, а також чинили зґвалтування та тортури.

Крім цього, під санкції "за навмисне завдання ударів по цивільних особах" потрапили голова "Вагнера" у ЦАР Віталій Перфільєв та керівник операцій ПВК у цій країні Костянтин Пікалов. Останній, як зазначено, несе відповідальність за тортури та цілеспрямовані вбивства мирних жителів.

До списку потрапили й неформальний спікер "Вагнера" у ЦАР Олександр Іванов, близький до Пригожина військовий інструктор Олександр Малолетко та Дмитро Ситій, теж пов'язаний з "Вагнером".

Крім того, обмеження введені стосовно добувної компанії Lobaye Invest Sarlu, яка "підриває зусилля щодо врегулювання збройних конфліктів, зокрема фінансує навчання новобранців армії ЦАР російськими найманцями", та її дочірньої охоронної компанії Sewa Security Services.

У список санкцій "через постійний ризик, який вони представляють для миру і стабільності", потрапили й три компанії, які працюють у Судані, куди поставляє зброю "Вагнер", і виступають як прикриття для неї.

Це M-Invest, її дочірня компанія Meroe Gold, а також пов'язана з останньою Al-Solag Mining. Гендиректор M-Invest Андрій Мандель, директор Meroe Gold та регіональний директор M-Invest Михайло Потєпкін також потрапили під британські санкції.

"Група Вагнера вчиняє звірства в Україні, а також безкарно діє в таких країнах, як Малі, ЦАР і Судан. Де б "Вагнер" не працював, він створює катастрофічний вплив на громади, посилює існуючі конфлікти і завдає шкоди репутації країн, які їх приймають", – прокоментував британський держміністр у справах розвитку та Африки Ендрю Мітчелл.

У МЗС наголошують, що Велика Британія, як і раніше, глибоко стурбована дестабілізуючою роллю ПВК "Вагнер" у країнах Африки, оскільки її найманці давно вважаються відповідальними за численні порушення міжнародного гуманітарного права та порушення прав людини, включаючи численні повідомлення про невибіркові вбивства беззбройних осіб.

При цьому зазначається, що присутність групи в африканських країнах має корисливий характер, про що свідчить контроль ПВК у сфері безпеки та економічному середовищі, а також безперервна експлуатація нею природних ресурсів відповідних країн.