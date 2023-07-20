Великобритания ввела санкции против лидеров ЧВК "Вагнер" в странах Африки

Власти Великобритании 20 июля объявили о введении санкций против 13 физических и юридических лиц, связанных с действиями российской ЧВК "Вагнер", включая казни и пытки в Мали и Центральноафриканской Республике, а также создание угроз миру и безопасности в Судане. Об этом говорится в сообщении британского Министерства иностранных дел и международного развития.

"Группа российских наемников "Вагнера" несколько лет действовала в Мали, ЦАР и Судане, агрессивно преследуя интересы российской внешней политики в регионе и оказывая военную поддержку контртеррористическим операциям, в результате которых были убиты сотни мирных жителей", - указывают в ведомстве.

Речь идет о запрете компаниям и банкам Великобритании иметь с дело с подсанкционными лицами, заморозке любых активов последних в Великобритании и запрете на ее посещение.

Ранее Великобритания уже наложила санкции на группу "Вагнера", ее лидера Евгения Пригожина и нескольких ее ключевых командиров, которые участвовали в российском вторжении в Украину.

Среди фигурантов новых санкций - руководитель "вагнеровцев" в Мали Иван Маслов. Как заявляют в британском МИД, они вместе с малийскими силами убили не менее 500 человек в городе Мура в марте 2022 года, что включало массовые казни, а также совершали изнасилования и пытки.

Помимо этого, под санкции "за преднамеренное нанесение ударов по гражданским лицам" попали глава "Вагнера" в ЦАР Виталий Перфильев и руководитель операций ЧВК в этой стране Константин Пикалов. Последний, как указано, несет ответственность за пытки и целенаправленные убийства мирных жителей.

В список попали и неформальный спикер "Вагнера" в ЦАР Александр Иванов, близкий к Пригожину военный инструктор Александр Малолетко и некто Дмитрий Сытий, также связанный с "Вагнером".

Кроме того, ограничения введены в отношении добывающей компании Lobaye Invest Sarlu, "подрывающей усилия по урегулированию вооруженных конфликтов, в частности финансирующей обучение новобранцев армии ЦАР российскими наемниками", и ее дочерней охранной компании Sewa Security Services.

В санкционный список "из-за постоянного риска, который они представляют для мира и стабильности", попали и три компании, работающие в Судане, куда поставляет оружие "Вагнер", и выступающие в качестве прикрытия для нее.

Это M-Invest, ее добывающая дочерняя компания Meroe Gold, а также связанная с последней Al-Solag Mining. Гендиректор M-Invest Андрей Мандель, директор Meroe Gold и региональный директор M-Invest Михаил Потепкин также попали под британские санкции.

"Группа Вагнера совершает зверства в Украине, а также безнаказанно действует в таких странах, как Мали, ЦАР и Судан. Где бы "Вагнер" ни работал, он оказывает катастрофическое воздействие на сообщества, усугубляет существующие конфликты и наносит ущерб репутации принимающих их стран", - прокомментировал британский госминистр по делам развития и Африки Эндрю Митчелл.

В МИД подчеркивают, что Великобритания по-прежнему глубоко обеспокоена дестабилизирующей ролью ЧВК "Вагнер" в странах Африки, поскольку ее наемники давно считаются ответственными за многочисленные нарушения международного гуманитарного права и нарушения прав человека, включая многочисленные сообщения о неизбирательных убийствах безоружных гражданских лиц.

При этом отмечается, что присутствие группы в африканских странах носит корыстный характер, о чем свидетельствует контроль ЧВК в сфере безопасности и экономической среде, а также непрекращающаяся эксплуатация ею природных ресурсов соответствующих стран.