Ядерный сектор, "Мир" и "Вагнер": Канада вводит новые санкции против России

20 июля Канада ввела новые санкции против 20 человек и 21 организации, связанной с военно-промышленным комплексом РФ. Также в новый пакет антироссийских санкций попали 19 человек и 4 организации в российском культурном и образовательном секторах.

Об этом сообщил руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что санкции вводятся против российских физических и юридических лиц, поддерживающих захватническую войну РФ против Украины. Они включают в себя фигурантов ППК "Вагнер", действовавших как в Украине, так и в Африке.

Кроме этого, под канадские ограничения попала российская платежная система "Мир", банк "Tinkoff", "Yandex Pay", издание "Readovka", поддерживающее войну России против Украины.

Под санкции попадают и россияне, участвующие в разработке, производстве и цепочке поставок разведывательных беспилотников "Орлан-10".

Также в координации со своими международными партнерами Канада вводит санкции против российского ядерного сектора и лиц, поддерживающих попытки Кремля русифицировать украинскую культуру.

Среди юридических лиц, против которых введены ограничения – Иосиф Пригожин, Никита Михалков, Иван Охлобыстин, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян, глава минкульта РФ Ольга Любимова и другие.

Напомним, правительство Австралии 20 июля ввело санкции против 35 организаций российского оборонного, технологического и энергетического секторов, а также 10 человек, в том числе российских министров и чиновников, а также белорусских военных, причастных к войне России против Украины.

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