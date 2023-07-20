Ядерний сектор, "Мір" та "Вагнер": Канада вводить нові санкції проти Росії

20 липня Канада запровадила нові санкції проти 20 осіб і 21 організації, пов’язаних з військово-промисловим комплексом РФ. Також у новий пакет антиросійських санкцій потрапили 19 осіб і 4 організацій у російському культурному та освітньому секторах.

Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що санкції запроваджуються проти російських фізичних та юридичних осіб, які підтримують загарбницьку війну РФ проти України. Вони включають в себе фігурантів ПВК "Вагнер", які діяли як в Україні, так і в Африці.

Окрім цього, під канадські обмеження потрапила російська платіжна система "Мір", банк "Tinkoff", "Yandex Pay", видання "Readovka", яке підтримує війну Росії проти України.

Під санкції потрапляють і росіяни, які беруть участь у розробці, виробництві та ланцюжку постачання розвідувальних безпілотників "Орлан-10".

Також у координації зі своїми міжнародними партнерами Канада вводить санкції проти російського ядерного сектору і осіб, які підтримують спроби Кремля русифікувати українську культуру.

Серед юридичних осіб, проти яких введені обмеження - Іосіф Прігожин, Нікіта Міхалков, Іван Охлобистін, Юлія Чичерина, Філіп Кіркоров, Дмитро Харатьян, очільниця мінкульту рф Ольга Любимова та інші.

Нагадаємо, уряд Австралії 20 липня запровадив санкції проти 35 організацій російського оборонного, технологічного та енергетичного секторів, а також 10 осіб, у тому числі російських міністрів і високопосадовців, а також білоруських військових, які причетні до війни Росії проти України.

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