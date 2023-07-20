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Австралія запровадила нові санкції проти 35 російських організацій
Уряд Австралії 20 липня запровадив санкції проти 35 організацій російського оборонного, технологічного та енергетичного секторів, а також 10 осіб, у тому числі російських міністрів і високопосадовців, а також білоруських військових, які причетні до війни Росії проти України.
Про це повідомила пресслужба уряду.
"Цих заходів вжили в ретельній координації з нашими міжнародними партнерами, щоб максимально вплинути на тих осіб та організації, які прямо чи опосередковано підтримують незаконне та аморальне вторгнення Росії в Україну", — підкреслила член парламенту, помічник міністра закордонних справ Тім Воттс.
Нові обмеження спрямовані проти юридичних та фізичних осіб, які мають економічне та стратегічне значення для Росії, зокрема під санкції потрапили:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- російські компанії, що постачають передові технології, електроніку та обладнання для збройних сил Росії;
- російські суб'єкти, що займаються атомною енергетикою та видобутком ресурсів Арктики;
- перший віце-прем'єр Росії Андрій Бєлоусов і віце-прем'єр Дмитро Чернишенко;
- основні російські оборонні підприємства;
- білоруські високопосадовці.
Загалом Австралія вже вжила заходів щодо стягнення збитків з Росії та наклала санкції на понад 1100 осіб та організацій, які підтримують вторгнення в Україну.
Раніше Австралія запровадила санкції проти семи російських чиновників з тимчасово окупованого Криму.
Джерело фото: ua.depositphotos.com