Австралія запровадила нові санкції проти 35 російських організацій

Уряд Австралії 20 липня запровадив санкції проти 35 організацій російського оборонного, технологічного та енергетичного секторів, а також 10 осіб, у тому числі російських міністрів і високопосадовців, а також білоруських військових, які причетні до війни Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба уряду.

"Цих заходів вжили в ретельній координації з нашими міжнародними партнерами, щоб максимально вплинути на тих осіб та організації, які прямо чи опосередковано підтримують незаконне та аморальне вторгнення Росії в Україну", — підкреслила член парламенту, помічник міністра закордонних справ Тім Воттс.

Нові обмеження спрямовані проти юридичних та фізичних осіб, які мають економічне та стратегічне значення для Росії, зокрема під санкції потрапили:

російські компанії, що постачають передові технології, електроніку та обладнання для збройних сил Росії;

російські суб'єкти, що займаються атомною енергетикою та видобутком ресурсів Арктики;

перший віце-прем'єр Росії Андрій Бєлоусов і віце-прем'єр Дмитро Чернишенко;

основні російські оборонні підприємства;

білоруські високопосадовці.

Загалом Австралія вже вжила заходів щодо стягнення збитків з Росії та наклала санкції на понад 1100 осіб та організацій, які підтримують вторгнення в Україну.

Раніше Австралія запровадила санкції проти семи російських чиновників з тимчасово окупованого Криму.

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