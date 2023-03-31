Австралія ввела нові санкції проти кількох окупаційних чиновників у Криму

Австралія запровадила нові санкції проти семи російських чиновників з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Australian Associated Press.

Під обмеження, які включають заборону на в'їзд в Австралію, потрапили "губернатор", "прем’єр-міністр", колишній "голова" та "заступник голови виборчої комісії" та члени "законодавчих зборів" Криму.

"Ні анексія, ні регіональний уряд Росії не були офіційно визнані міжнародною спільнотою", – зазначає видання.

Загалом Австралія запровадила санкції проти понад 1000 осіб після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, нещодавно Рада Європейського Союзу вирішила продовжити обмежувальні заходи щодо осіб, винних у підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Санкції діятимуть щонайменше ще шість місяців – до 15 вересня 2023 року.