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Австралія ввела нові санкції проти кількох окупаційних чиновників у Криму
Австралія запровадила нові санкції проти семи російських чиновників з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Australian Associated Press.
Під обмеження, які включають заборону на в'їзд в Австралію, потрапили "губернатор", "прем’єр-міністр", колишній "голова" та "заступник голови виборчої комісії" та члени "законодавчих зборів" Криму.
"Ні анексія, ні регіональний уряд Росії не були офіційно визнані міжнародною спільнотою", – зазначає видання.
Загалом Австралія запровадила санкції проти понад 1000 осіб після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, нещодавно Рада Європейського Союзу вирішила продовжити обмежувальні заходи щодо осіб, винних у підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Санкції діятимуть щонайменше ще шість місяців – до 15 вересня 2023 року.