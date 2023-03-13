ЄС продовжив санкції проти РФ до вересня

Рада Європейського союзу 13 березня вирішила продовжити обмежувальні заходи щодо осіб, винних у підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців до 15 вересня 2023 року.

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Як зазначається у повідомленні Ради ЄС, вони передбачають обмеження на поїздки підсанкційних фізичних осіб, заморожування активів та заборону надання коштів чи інших економічних ресурсів підсанкційним фізичним та юридичним особам.

Фігурантами списку є 1473 фізичних і 205 юридичних осіб, багато з яких було додано до нього у відповідь на військову агресію Росії проти України, що триває з 24 лютого минулого року.

У ЄС нагадують, що масштабне розширення санкцій проти Росії було тоді зроблено з метою значно послабити її економічну базу, позбавити її критично важливих технологій та ринків та суттєво обмежити її здатність вести війну.

"У висновках Європейської ради від 9 лютого 2023 року ЄС підтвердив своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України, яка є кричущим порушенням Статуту ООН і принесла величезні страждання і руйнування Україні та її народу. Росія має негайно припинити свою жорстоку війну", - наголошується у повідомленні.

Також у ЄС заявляють, що залишаються непохитними у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України і надаватимуть їй підтримку стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, що 25 лютого було схвалено черговий, вже десятий пакет санкцій проти РФ, який включає заборону на експорт критично важливих технологій та промислових товарів, імпорт російського асфальту та синтетичного каучуку, надання росіянам потужностей зі зберігання газу та транзит через Росію товарів та технологій подвійного призначення, що експортуються з ЄС. Крім секторальних санкцій, тоді ж було введено санкції щодо 87 фізичних та 34 юридичних осіб.

Зазначимо при цьому, що верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель днями заявив, що у Євросоюзу залишилося вже мало можливостей для подальшого розширення санкцій проти Росії. Тим не менш, поки ЄС, на відміну від Великобританії, яка з нього вийшла, не хоче вводити санкції проти атомної промисловості РФ, чого домагається Україна.

Джерело фото: ua.depositphotos.com