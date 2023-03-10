У ЄС майже вичерпали ліміт санкцій проти Росії, Україні потрібна додаткова допомога - Боррель

У Європейського Союзу закінчуються варіанти можливих санкцій проти Росії. Вони не дали того ефекту, на який розраховували союзники України на початку повномасштабного вторгнення, і економіка РФ все ще залишається на плаву.

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Тепер Європі потрібно сконцентруватися на інших сферах підтримки, зокрема це фінансова та військова допомога.

"З точки зору санкцій залишається зробити небагато, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову та військову підтримку. Було б дивно, що через рік після початку вторгнення залишиться набагато більше варіантів. Ми використовували наш покроковий процес, і ми були поетапними – можливо, іноді надто поетапними", — сказав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель в ексклюзивному інтерв’ю EURACTIV.

За понад рік війни ЄС ввів у дію 10 пакетів санкцій проти РФ. Вони повинні були значно ослабити російську економіку, унеможливити фінансування війни та позбавити Росію доступу до необхідних технологій. Усі чекали на колапс російської економіки, але його не сталося. ЄС приймав санкції обережно, аби мінімізувати вплив на своїх громадян, тому перші пакети містили винятки, і заборони було легко обійти. Врятувало Росію і партнерство з азійськими країнами.

Міжнародний валютний фонд також визнав, що економіка Росії не відчуває того результату санкційного тиску, на який усі сподівалися.

Через це в Європі почали шукати інші шляхи допомоги Україні. Серед них – збільшення військової та фінансової допомоги. Заморожені російські активи також буде передано Україні.

"Україні потрібні великі гроші, щоб підтримувати роботу механізму, держава, яка перебуває у стані війни, має багато фінансових потреб – це потребуватиме великих зусиль з нашого боку – тому санкції та військова підтримка – це ще не все", - зазначив Боррель і додав, що операції на полі бою "вирішує Україна", але відповідальність Європи "полягає в тому, щоб підтримувати їх, також надаючи зброю та боєприпаси".

Боррель наголосив, що головним пріоритетом у підтримці наразі залишаються боєприпаси. Європа має фінансові можливості, які потрібно перетворити на військову потужність і вивести на передову, з належною підготовкою українських солдатів.

8 березня країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупки артснарядів, щоб допомогти Україні. Наразі почалася дискусія про те, як це реалізувати. Жозеп Боррель запропонував міністрам оборони ЄС кілька варіантів щодо забезпечення ЗСУ боєприпасами.