Боррель запропонував міністрам оборони ЄС варіанти щодо забезпечення України снарядами

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Україна потребує більше снарядів, й запропонував міністрам оборони ЄС кілька варіантів щодо забезпечення ЗСУ боєприпасами. Про це повідомляє "Суспільне".

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"По-перше, нам потрібен новий пакет підтримки через Європейський фонд миру. Я пропоную міністрам 1 млрд євро з фонду. По-друге, нам потрібна скоординована заявка, щоб закупити 155-міліметрові боєприпаси. І третє. Потрібно збільшити потенціал європейської оборонної промисловості, щоб задовольнити величезний попит наших армій не лише на зброю для України", – висловився Боррель.

Як зазначив дипломат, армії ЄС надають свої запаси Україні, тому що вони очікують, що зможуть поповнити запаси завдяки більшій, сильнішій потужності європейської оборонної промисловості.

"І я пропоную мобілізувати ще один мільярд євро на цей другий і третій пункти. За підтримки шведського головування ми продовжимо досягати домовленостей щодо пакетної угоди на наступній зустрічі Foreign Affairs Council, яка відбудеться 20 березня", – сказав чиновник.

Він сподівається, що на цій зустрічі глави МЗС та Міноборони країн ЄС приймуть конкретне офіційне рішення щодо цього.

Боррель також зазначив, що до кінця 2023 року ЄС планує навчити 30 тисяч українських військових.

"Всі країни-члени висловили своє задоволення результатами, досягнутими цією навчальною місією, і зобов’язалися зробити більше, особливо коли бойові танки прибудуть в Україну. І екіпажі цих бойових танків мають бути великими. Не тільки окремо для кожного танка, але для того, щоб усі вони могли воювати разом", – додав Боррель.

Нагадаємо, Reuters повідомило, що Європейський Союз терміново вивчає можливості країн-членів об'єднатися для закупівлі боєприпасів для допомоги Україні. Пізніше Financial Times поінформувало, що країни Європейського Союзу закупили снаряди й планують передати їх на потреби ЗСУ найближчими тижнями.

8 березня посли країн ЄС погодили виділення додаткових 2 млрд євро для Європейського фонду миру, з якого фінансують військову допомогу для України.