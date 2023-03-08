Боррель предложил министрам обороны ЕС варианты обеспечения Украины снарядами

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине нужно больше снарядов, и предложил министрам обороны ЕС несколько вариантов по обеспечению ВСУ боеприпасами. Об этом сообщает "Суспільне".

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"Во-первых, нам нужен новый пакет поддержки через Европейский фонд мира. Я предлагаю министрам 1 млрд евро из фонда. Во-вторых, нам нужна скоординированная заявка, чтобы закупить 155-миллиметровые боеприпасы. И третье. Нужно увеличить потенциал европейской оборонной промышленности, чтобы удовлетворить огромный спрос наших армий не только на оружие для Украины", – высказался Боррель.

Как отметил дипломат, армии ЕС предоставляют свои запасы Украине, потому что они ожидают, что смогут пополнить запасы благодаря большей, более сильной мощности европейской оборонной промышленности.

"И я предлагаю мобилизовать еще один миллиард евро на этот второй и третий пункты. При поддержке шведского председательства мы продолжим достигать договоренностей по пакетному соглашению на следующей встрече Foreign Affairs Council, которая состоится 20 марта", – сказал чиновник.

Он надеется, что на этой встрече главы МИД и Минобороны стран ЕС примут конкретное официальное решение по этому поводу.

Боррель также отметил, что до конца 2023 года ЕС планирует обучить 30 тысяч украинских военных.

"Все страны-члены выразили свое удовлетворение результатами, достигнутыми этой учебной миссией, и обязались сделать больше, особенно когда боевые танки прибудут в Украину. И экипажи этих боевых танков должны быть большими. Не только отдельно для каждого танка, но для того, чтобы все они могли воевать вместе", – добавил Боррель.

Напомним, Reuters сообщило, что Европейский Союз срочно изучает возможности стран-членов объединиться касательно закупки боеприпасов для помощи Украине. Позже Financial Times поинформировало, что страны Европейского Союза закупили снаряды и планируют передать их на нужды ВСУ в ближайшие недели.

8 марта послы стран ЕС согласовали выделение дополнительных 2 млрд евро для Европейского фонда мира, из которого финансируется военная помощь для Украины.