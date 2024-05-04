США пропонують союзникам виділити Україні $50 млрд: звідки кошти

США ведуть з країнами G7 переговори щодо виділення Україні $50 млрд. Значну частину цієї фінансової допомоги планують погасити за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, США ведуть переговори із партнерами по "Великій сімці" щодо виділення $50 млрд Україні. За американським планом, більшість коштів буде отримано з відсотків, які накопичаться від заморожених російських активів.

Міністр фінансів США Джанет Єллен підтвердила, що переговори щодо цього питання дійсно тривають.

Ініціатива передбачає відправлення коштів коаліцією країн, яку США планують очолити. Вашингтон хоче, аби відповідна угода була підписана на саміті G7 у червні в Італії. Водночас співрозмовники Blooomberg зазначають, що переговори можуть тривати кілька місяців.

Також Bloomberg пише, що США запропонували об'єднати $280 млрд російських активів, заморожених країнами G7 та Євросоюзом, у компанію спеціального призначення, прибуток від якої піде на облігації. За допомогою цього механізму США планують отримати облігації на $50 млрд і використати ці кошти для допомоги Україні.

Видання нагадує, що у відповідь на російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року країни "Великої сімки" заморозили близько 280 мільярдів доларів активів російських центральних банків, більша частина яких зберігається в Європі через бельгійську розрахункову палату Euroclear. Згідно з фінансовими результатами Euroclear за минулий рік ці активи принесли близько 3,9 млрд євро чистого прибутку.

Конфіскація заморожених активів РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що ЄС вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

12 лютого Рада Європейського Союзу прийняла постанову, згідно з якою центральні депозитарії, які володіють понад 1 мільйоном євро активів центрального банку Росії повинні окремо вести облік заморожених активів та доходів від них, що накопичуються через обмежувальні заходи ЄС.

Також Європейський Союз підготував пропозиції, згідно з якими Україна почне отримувати прибутки від заморожених російських активів вже у липні.

Нещодавно міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер публічно розкритикував думку міністра фінансів США Джанет Єллен про те, що було б законно конфіскувати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, що свідчить про глибокі розбіжності між країнами "Групи семи" (G7) у цьому питанні.

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