США предлагают союзникам выделить Украине $50 млрд: откуда деньги

США ведут со странами G7 переговоры о выделении Украине $50 млрд. Значительную часть этой финансовой помощи планируется погасить за счет прибыли от замороженных российских активов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, США ведут переговоры с партнерами по "Большой семерке" по выделению $50 млрд. Украине. По американскому плану, большинство средств будет получено с процентов, которые накопятся от замороженных российских активов.

Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что переговоры по этому вопросу действительно продолжаются.

Инициатива предусматривает отправку средств коалицией стран, которую США планируют возглавить. Вашингтон хочет, чтобы соответствующее соглашение было подписано на саммите G7 в июне в Италии. В то же время, собеседники Blooomberg отмечают, что переговоры могут длиться несколько месяцев.

Также Bloomberg пишет, что США предложили объединить $280 млрд российских активов, замороженных странами G7 и Евросоюзом, в компанию специального назначения, прибыль от которой пойдет на облигации. С помощью этого механизма США планируют получить облигации на $50 млрд. и использовать эти средства для помощи Украине.

Издание напоминает, что в ответ на российское вторжение в Украину в феврале 2022 года страны Большой семерки заморозили около 280 миллиардов долларов активов российских центральных банков, большая часть которых хранится в Европе через бельгийскую расчетную палату Euroclear. Согласно финансовым результатам Euroclear за прошлый год эти активы принесли около 3,9 млрд евро чистой прибыли.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 млрд евро (223 млрд долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Недавно Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от процентов от замороженных активов России.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

12 февраля Совет Европейского Союза принял постановление, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро, активов центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС.

12 февраля Совет Европейского Союза принял постановление, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро, активов центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС.

Также Европейский Союз подготовил предложения, согласно которым Украина начнет получать доходы от замороженных российских активов уже в июле.

Недавно министр финансов Франции Бруно Ле Мер публично раскритиковал мнение министра финансов США Джанет Йеллен о том, что было бызаконно конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7) в этом вопросе.

Источник фото: ua.depositphotos.com