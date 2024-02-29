Франция выступила против конфискации замороженных российских активов

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер публично раскритиковал мнение министра финансов США Джанет Йеллен о том, что было бы законно конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7) в этом вопросе.

Об этом сообщает Reuters.

Ле Мер, выступая после встречи финансовых чиновников G7, отверг позицию США и сказал, что Франция убеждена, что в международном праве нет достаточных оснований для конфискации, и нужна дальнейшая работа.

Он сказал, что любые подобные шаги должны полностью опираться на международное право и требуют поддержки всех членов G20 крупных экономик, в которые входят Россия, Китай и другие страны, критиковавшие Соединенные Штаты.

"Мы не считаем эту правовую базу достаточной", – сказал Ле Мер, добавив, что требуется широкий международный консенсус.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что существуют "веские международные правовые, экономические и моральные аргументы" для конфискации российских активов или использование их в качестве залога, и "теория контрмер" оправдывает такие действия в соответствии с международным правом.

Она отметила срочную потребность помочь Украине после военных неудач в ее двухлетней борьбе с вторжением России.

Как пишет издание, официальные лица G7 в течение года пытались договориться о том, что делать с российскими активами, замороженными после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Лидеры G7 пытаются принять вероятные решения до июня.

"Мы продолжаем кулуарные дискуссии для общей цели, которая заключается в поиске мер, соответствующих международному праву", - сказал журналистам министр финансов Японии Масато Канда после заседания министров G7.

Несмотря на публичные споры один западный чиновник, пожелавший не цитировать его имени, сказал, что официальные лица G7 полностью согласны с тем, что Москва должна заплатить за нанесенный ущерб. Чиновник отметил, что все больше экспертов уверены, что существует законный путь для ареста замороженных активов.

Конфискация замороженных активов РФ

В Соединенных Штатах рассматриваются юридические основания, на основе которых США и Европа смогут передать Украине около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, большая часть из них находится в Европе, а не в США.

Соединенные Штаты решили передать Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

Несколько недель назад американские сенаторы представили законопроект, позволяющий быстрее конфисковать такие активы. Кроме того, документ гарантирует, что все средства, вырученные от конфискации активов, будут направлены на восстановление Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 миллиарда евро (223 миллиарда долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Недавно верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к согласию по использованию средств, полученных от процентов от замороженных активов России .

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

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