В США планируют конфисковать активы российских олигархов и передать Украине

Сенаторы США представили законопроект, позволяющий быстрее конфисковать активы российских олигархов, попавших под санкции. Деньги планируют направить в фонд восстановления Украины.

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Текст документа обнародован на официальном сайте автора документа, сенатора Шелдона Уайтхауса.

Отмечается, что находящиеся в тесной связи с российским правительством российские олигархи помогали финансировать войну против Украины. Закон, упрощающий конфискацию их незаконно нажитых активов, поможет Украине восстановиться после боевых действий.

Законопроект упростит конфискацию активов российских олигархов и других лиц, связанных с российскими властями. Кроме того, законопроект гарантирует, что все средства, вырученные от конфискации этих активов, будут направлены на восстановление Украины.

"Путин и его друзья-олигархи отмывают свои грязные деньги, покупая суперяхты, произведения искусства и другие драгоценные активы в западных странах. Мы должны закрыть олигархам доступ к богатствам и наказать поддерживающих Путина", - подчеркнул сенатор Вайтхаус.

Соавтор документа, сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что диктаторы, такие как Путин, заботятся только о себе и своих приближенных.

"У всех российских олигархов – преступных партнеров Путина – нужно отобрать их яхты, роскошные квартиры и заставить их заплатить за то, что они являются частью бандитской группы – государства, которое на самом деле является мафиозным государством", - подчеркнул законодатель.

Конфискация замороженных активов РФ

В США рассматривают юридические основания, на основе которых США и Европа смогут передать Украине около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, большая часть из них находится в Европе, а не в США.

Соединенные Штаты решили передать Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 млрд евро (223 млрд долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

В октябре лидеры ЕС решили использовать миллиарды евро доходов, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине, а Еврокомиссия, как ожидается, выдвинет правовые предложения в начале декабря.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

Источник фото: ua.depositphotos.com