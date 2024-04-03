Союзники РФ умоляют ЕС оставить в покое замороженные российские активы

Симпатизирующие России страны требуют от Евросоюза отказаться от любых планов по конфискации замороженных российских активов.

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Об этом пишет Politico.

Представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии настаивают на том, чтобы ЕС отказался от планов конфискации более 200 миллиардов евро российских государственных активов, которые были заморожены в европейских странах после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

"Эти страны очень скептически относятся к этой идее", - сказал один из чиновников ЕС, добавив, что "это создаст прецедент" и эти страны будут опасаться, что могут стать следующими.

В настоящее время любой план конфискации замороженных российских активов и использование денег для помощи Украине отходит на второй план.

Западные страны ЕС особенно категорически выступают против этого из-за опасений правовых последствий и потенциальной дестабилизации еврозоны.

Но учитывая интерес Вашингтона и Лондона, которые ищут дополнительные возможности финансирования Украины, этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов G7 в мае.

"Я бы не исключал того, что россияне могли попросить своих друзей создать шум вокруг конфискации российских активов", — сказал высокопоставленный дипломат из страны, не входящей в ЕС.

Роль посредников

Издание напоминает, что Турция, Китай и ОАЭ позволили России избежать некоторых западных санкций, введенных после начала ее полномасштабного вторжения, дав толчок экономике и позволив ей финансировать свою военную машину.

"И на протяжении всего конфликта страны Персидского залива действовали как посредники, способствуя обмену пленными между Россией и Украиной и заключая соглашение о разрешении на экспорт зерна из охваченной войной страны. Аргумент, приведенный этими странами, заключается в том, что захват российских активов может продолжить войну и заставить их выбирать сторону вопреки их желаниям", - пишет издание.

Теодор Карасик, старший советник консалтинговой компании Gulf State Analytics, заявил, что эскалация войны и вероятность поражения России противоречат интересам стран Персидского залива.

"Страны Персидского залива не хотят, чтобы Россия распадалась", - сказал он, указывая на их инвестиции в страну.

Он добавил, что использование российских активов для восстановления Украины может подорвать их амбиции играть ведущую роль в послевоенном восстановлении страны.

Судебные процессы

Конфискация также может привести к юридическим проблемам для приверженных РФ стран, ведь существуют опасения, что эти судебные процессы могут выйти за пределы России.

Москва также может попросить Китай и Саудовскую Аравию нацелиться на западные активы в их собственных странах, что потенциально запятнает их репутацию в глазах международных инвесторов.

Эксперты предполагают, что опасения этих стран по поводу того, что их активы в Европе могут стать следующими на очереди конфискации, если они упадут в немилость Запада, преувеличены.

"Единственные волнующиеся страны — это те, которые планируют незаконное и неспровоцированное вторжение к своему соседу", — сказал Том Китинг, эксперт по финансовым преступлениям аналитического центра RUSI.

Тем не менее аргументы, сосредоточенные на финансовых рисках, все чаще звучат в некоторых европейских столицах. Правительство Германии и Европейский центральный банк утверждали, что конфискация может подорвать доверие инвесторов к финансовой системе ЕС.

Любые потенциальные, но маловероятные рыночные потрясения, вызванные полномасштабной конфискацией, могут нанести ущерб таким странам, как страны Персидского залива, обладающими огромными запасами иностранной валюты, добавляет Китиндж.

Если группа промышленно развитых стран G7 решит арестовать замороженные активы России, то чиновники ожидают, что российские суды успешно обжалуют это решение.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 млрд евро (223 млрд долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Недавно Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от процентов от замороженных активов России.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

12 февраля Совет Европейского Союза принял постановление, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро, активов центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС.

12 февраля Совет Европейского Союза принял постановление, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро, активов центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС.

Также Европейский Союз подготовил предложения, согласно которым Украина начнет получать доходы от замороженных российских активов уже в июле.

Недавно министр финансов Франции Бруно Ле Мер публично раскритиковал мнение министра финансов США Джанет Йеллен о том, что было бызаконно конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7) в этом вопросе.