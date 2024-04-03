Союзники РФ благають ЄС залишити в спокої заморожені російські активи

Країни, які симпатизують Росії, вимагають від Євросоюзу відмовитися від будь-яких планів щодо конфіскації заморожених російських активів.

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Про це пише Politico.

Зазначається, що представники Китаю, Саудівської Аравії та Індонезії приватно наполягають на тому, щоб ЄС відмовився від планів конфіскації понад 200 мільярдів євро російських державних активів, які були заморожені в європейських країнах після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

"Ці країни дуже скептично ставляться до цієї ідеї", — сказав один із чиновників ЄС, додавши, що "це створить прецедент" і ці країни побоюватимуться, що можуть стати наступними".

На даний момент будь-який план конфіскації заморожених російських активів і використання грошей для допомоги Україні відходить на другий план.

Західні країни ЄС особливо категорично виступають проти цього через побоювання правових наслідків і потенційної дестабілізації єврозони.

Але враховуючи зацікавленість Вашингтона та Лондона, які шукають додаткові можливості фінансування України, це питання буде обговорюватися на зустрічі міністрів фінансів G7 у травні.

"Я б не виключав того, що росіяни могли попросити своїх друзів створити галас навколо конфіскації російських активів", — сказав високопоставлений дипломат з країни, що не входить до ЄС.

Роль посередників

Видання нагадує, що Туреччина, Китай і ОАЕ дозволили Росії уникнути деяких західних санкцій, запроваджених після початку її повномасштабного вторгнення, давши поштовх її економіці та дозволивши їй фінансувати свою військову машину.

"І протягом усього конфлікту країни Перської затоки діяли як посередники, сприяючи обміну полоненими між Росією та Україною та укладаючи угоду щодо дозволу на експорт зерна з охопленої війною країни. Аргумент, наведений цими країнами, полягає в тому, що захоплення російських активів може продовжити війну і змусити їх обирати сторону всупереч їхнім бажанням", - пише видання.

Теодор Карасік, старший радник консалтингової компанії Gulf State Analytics, заявив, що ескалація війни та ймовірність поразки Росії суперечать інтересам країн Перської затоки.

"Країни Перської затоки не хочуть, щоб Росія розпадалася", — сказав він, вказуючи на їхні інвестиції в країну.

Він додав, що використання російських активів для відновлення України може підірвати їхні амбіції відігравати провідну роль у післявоєнній відбудові країни.

Судові процеси

Конфіскація також може призвести до юридичних проблем для прихильних до РФ країн, адже існують побоювання, що ці судові процеси можуть вийти за межі Росії.

Москва також може попросити Китай і Саудівську Аравію націлитися на західні активи в їхніх власних країнах, що потенційно заплямує їхню репутацію в очах міжнародних інвесторів.

Експерти припускають, що побоювання цих країн щодо того, що їхні активи в Європі можуть стати наступними на черзі конфіскації, якщо вони впадуть у немилість Заходу, перебільшені.

"Єдині країни, які повинні хвилюватися, — це ті, які планують незаконне та неспровоковане вторгнення до свого сусіда", — сказав Том Кітінг, експерт із фінансових злочинів аналітичного центру RUSI.

Тим не менш, аргументи, зосереджені на фінансових ризиках, все частіше звучать у деяких європейських столицях. Уряд Німеччини та Європейський центральний банк стверджували, що конфіскація може підірвати довіру інвесторів до фінансової системи ЄС.

Будь-які потенційні, але малоймовірні ринкові потрясіння, спричинені повномасштабною конфіскацією, можуть завдати шкоди таким країнам, як країни Перської затоки, які володіють величезними запасами іноземної валюти, додає Кітіндж.

Якщо група промислово розвинених країн G7 вирішить арештувати заморожені активи Росії, чиновники очікують, що російські суди успішно оскаржать це рішення.

Конфіскація заморожених активів РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що ЄС вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

12 лютого Рада Європейського Союзу прийняла постанову, згідно з якою центральні депозитарії, які володіють понад 1 мільйоном євро активів центрального банку Росії повинні окремо вести облік заморожених активів та доходів від них, що накопичуються через обмежувальні заходи ЄС.

Також Європейський Союз підготував пропозиції, згідно з якими Україна почне отримувати прибутки від заморожених російських активів вже у липні.

Нещодавно міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер публічно розкритикував думку міністра фінансів США Джанет Єллен про те, що було б законно конфіскувати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, що свідчить про глибокі розбіжності між країнами "Групи семи" (G7) у цьому питанні.