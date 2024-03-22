Первый миллиард из замороженных активов РФ поступит в июле и может пойти на финансирование оружия

Лидеры стран Европейского Союза поддержали инициативу Европейской комиссии по финансированию военной помощи Украине путем использования средств, полученных от замораживания российских активов.

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Об этом рассказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, пишет "Укринформ".

Благодаря этой схеме первый транш в размере одного миллиарда евро может быть перечислен Украине уже к началу июля.

"Ради, что лидеры поддержали наше предложение использовать... доходы от замороженных российских активов. Это обеспечит финансирование вооружения Украины", - сказала журналистам фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что ЕС продолжит поддерживать Украину в ее усилиях по отражению российской агрессии. Это решение предоставит финансирование на приобретение военного оборудования, необходимого Украине в условиях войны.

"Мы можем ожидать, что удастся собрать около 3 миллиардов евро в 2024 году и подобные суммы в течение следующих лет", - добавила она.

Как пишет "Европейская правда", саммит глав государств и правительств ЕС в четверг опубликовал отчет, в котором отмечено, что лидеры рассмотрели прогресс о направлении доходов от обездвиженных активов России во благо Украины, включая возможность финансирования военной поддержки, хотя раньше это обсуждалось очень поверхностно.

Верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель предложил инициативу, согласно которой 90% замороженных российских активов должны быть направлены в специальный фонд, который будет использоваться для финансирования закупки вооружений для Украины .

По данным Financial Times, ЕС может присвоить 97% чистой прибыли, полученной от замороженных в Euroclear российских активов, и перечислить их в бюджет ЕС. Далее, согласно плану, эти деньги выплачивались ежеквартально или дважды в год и могут быть использованы в пользу Украины.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что ЕС не сможет передать изъятые доходы от активов РФ на восстановление Украины, если она проиграет войну, поэтому их следует пустить именно на оружие. А глава нацбанка Латвии Мартинш Казакс заявил, что западные политики должны перестать беспокоиться о финансовых и юридических последствиях изъятия доходов из замороженных российских активов для вооружения Украины.

Однако Европейский союз, вероятно, не решится конфисковать активы центрального банка Российской Федерации, которые сейчас заморожены в Европе, несмотря на планы G7.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 миллиарда евро (223 миллиарда долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов, но верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от процентов от замороженных активов России.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

12 февраля Совет Европейского Союза принял постановление, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро, активов центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС.

Недавно министр финансов Франции Бруно Ле Мер публично раскритиковал мнение министра финансов США Джанет Йеллен о том, что было бы законно конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7) в этом вопросе.